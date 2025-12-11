Plenković namjerno prešao u BiH preko Gradiške: Bio sam radoznao

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je danas namjerno prešao u Bosnu i Hercegovinu preko novog graničnog prijelaza Gradiška, koji još nije pušten u rad. - Želio sam da vidim kako je sve urađeno. To će biti najveći granični prijelaz između BiH i Hrvatske - rekao je Plenković iz Banje Luke.

Istakao je da očekuje kako će uskoro sve biti završeno na nivou BiH i da će prijelaz početi s radom. - To će biti najfrekventniji granični prijelaz i ekonomski najvažniji. Naša strana je uložila oko 50 miliona eura i to nisu mala sredstva - dodao je Plenković. Premijer je danas trebao prisustvovati svečanom otvaranju ovog prijelaza, ali je događaj odgođen.