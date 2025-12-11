Plenković namjerno prešao u BiH preko Gradiške: Bio sam radoznao

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je danas namjerno prešao u Bosnu i Hercegovinu preko novog graničnog prijelaza Gradiška, koji još nije pušten u rad.
- Želio sam da vidim kako je sve urađeno. To će biti najveći granični prijelaz između BiH i Hrvatske - rekao je Plenković iz Banje Luke.
Istakao je da očekuje kako će uskoro sve biti završeno na nivou BiH i da će prijelaz početi s radom.
- To će biti najfrekventniji granični prijelaz i ekonomski najvažniji. Naša strana je uložila oko 50 miliona eura i to nisu mala sredstva - dodao je Plenković.
Premijer je danas trebao prisustvovati svečanom otvaranju ovog prijelaza, ali je događaj odgođen.
Savjetovao je građanima da koriste ovaj put kada bude otvoren, ističući da je "bio radoznao".
Hrvatski premijer potom je posjetio Banja Luku, gdje je obišao samostan Marija Zvijezda u Trapistima.
Dočekalo ga je brojno političko rukovodstvo predvođeno Borjanom Krišto, predsjedavajućom Vijeća ministara BiH, Draškom Stanivukovićem, gradonačelnikom Banje Luke, kao i liderima HDZ-a Draganom Čovićem i SNSD-a Miloradom Dodikom.
Plenković je prisustvovao i polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petrićevac.