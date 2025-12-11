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OSUĐEN DA DOŽIVOTNU KAZNU

Srbija traži puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića i za to daje potrebne garancije

U izvještaju, pod naslovom „ostale sudske aktivnosti“, poziva se na slučajeve Jojić i Radeta

Ratko Mladić. Platforma X

A. O.

11.12.2025

Pomoćnik ministra pravde Branislav Stojanović izjavio je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) da Srbija traži rano puštanje na slobodu bivšeg komandanta takozvane "Vojske Republike Srpske", Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te da je za to dala sve potrebne garancije.

Kako je saopćilo Ministarstvo pravde, Stojanović je „naglasio ozbiljno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i odbijanje Mehanizma da ga privremeno pusti na slobodu radi liječenja iz humanitarnih razloga, budući da očigledno ne dobija adekvatan tretman u zatvoru u Hagu“.

Posvećenost saradnji sa Mehanizmom

Stojanović je istakao čvrstu posvećenost Srbije punoj saradnji sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u ispunjavanju njegovog mandata, napominjući da se taj mandat mora strogo sprovoditi u skladu s namjerom, vremenskim okvirom i ograničenjima koje je odredilo Vijeće sigurnosti.

Osvrćući se na polugodišnji izvještaj o radu Mehanizma, članovima Vijeća sigurnosti Stojanović je ukazao na kašnjenja u vezi s određivanjem lokacije arhiva MKSJ i Mehanizma, pokretanjem postupaka za nepoštivanje suda, stvaranjem programa naslijeđa i sve restriktivnijim praksama u vezi s privremenim ili uslovnim otpuštanjem osuđenih lica.

U izvještaju, pod naslovom „ostale sudske aktivnosti“, poziva se na slučajeve Jojić i Radeta.

Srbija preuzima odgovornost i traži reviziju odluka Mehanizma

- Srbija još jednom ponavlja svoju spremnost da preuzme nadležnost nad krivičnim gonjenjem u ovoj stvari i poziva Mehanizam da preispita svoju odluku da ne ustupi slučaj nadležnim sudskim organima Srbije - naveo je pomoćnik ministra pravde.

Pored toga, kako je dodao, Srbija još jednom traži da Vijeće sigurnosti donese odluku da osuđeni kaznu zatvora izdržavaju u zemlji čiji su državljani, pod nadzorom Mehanizma ili drugog tijela koje bi ovlastilo Vijeće sigurnosti.

# SRBIJA
# RATNI ZLOČINI
# SREBRENICA
# RATKO MLADIĆ
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