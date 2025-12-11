Srbija traži puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića i za to daje potrebne garancije

Pomoćnik ministra pravde Branislav Stojanović izjavio je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) da Srbija traži rano puštanje na slobodu bivšeg komandanta takozvane "Vojske Republike Srpske", Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te da je za to dala sve potrebne garancije.

Kako je saopćilo Ministarstvo pravde, Stojanović je „naglasio ozbiljno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i odbijanje Mehanizma da ga privremeno pusti na slobodu radi liječenja iz humanitarnih razloga, budući da očigledno ne dobija adekvatan tretman u zatvoru u Hagu“.

Posvećenost saradnji sa Mehanizmom

Stojanović je istakao čvrstu posvećenost Srbije punoj saradnji sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u ispunjavanju njegovog mandata, napominjući da se taj mandat mora strogo sprovoditi u skladu s namjerom, vremenskim okvirom i ograničenjima koje je odredilo Vijeće sigurnosti.

Osvrćući se na polugodišnji izvještaj o radu Mehanizma, članovima Vijeća sigurnosti Stojanović je ukazao na kašnjenja u vezi s određivanjem lokacije arhiva MKSJ i Mehanizma, pokretanjem postupaka za nepoštivanje suda, stvaranjem programa naslijeđa i sve restriktivnijim praksama u vezi s privremenim ili uslovnim otpuštanjem osuđenih lica.