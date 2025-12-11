Zatrovana voda i dalje prijetnja stanovnicima Donje Orahovice

Navršilo se tačno 18 dana od trovanja više od 60 mještana Donje Orahovice kod Gračanice zagađenom vodom za piće iz odvoda i javnih česama. Zagađena fekalijama Da je voda zagađena, znalo se istog dana, kada je 40 mještana u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja zbog tegoba u stomaku, povraćanja i proljeva, zatražilo pomoć, te još 13 mještana koji su pomoć ljekara zatražili narednog dana. Po nalogu sanitarnog inspektora Denisa Čamdžića, epidemiologa dr. Mubidina Mujića, te ljudi iz VMZ, mještani su upozoreni da voda u Donjoj Orahovici nije za piće.

Sanitarni inspektor Denis Čamdžić . Ustupljena fotografija Sanitarni inspektor Denis Čamdžić . Ustupljena fotografija

Prva analiza u Zavodu za javno zdravstvo TK je pokazala da je voda iz pojedinih izvorišta i bazena javnih česama zagađena fekalnim tvarima. Gotovo 4,5 hiljade ljudi i danas, 18 dana nakon trovanja, i pored poduzimanja mjera sanacije problema, osjeća simptome, te je stanje u najvećoj mjesnoj zajednici u Gračanici vrlo teško. Osim dovezene dvije cisterne pitke vode, mještani vodu kupuju ili vodu piju s devet česama. - Ali, i ovdje se pojavio problem zagađene vode. Analiza vode je pokazala da od devet javnih česama, u pet česama voda nije za piće. Radi se česmama „Kamenica“, „Brekinja“, „Saletova voda“, „Mrakovci“ i „Abazova voda“. Uz pomoć grada Gračanice radi se na nabavci i montaži automatskih hlorinatora - kaže sanitarni inspektor Čamdžić. Ovu vijest potvrdio je i predsjednik Vijeća MZ Sejfudin Ferhatović. On je kazao da su mještani upoznati da voda nije za piće.

Vahid Bajrić: Pitanje vode se nije našlo na sjednici VMZ . Ustupljena fotografija Vahid Bajrić: Pitanje vode se nije našlo na sjednici VMZ . Ustupljena fotografija