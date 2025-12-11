Ovo je iznos Karanove kampanje: Poznato ko je finansirao, a među njima i tri ministra

Predizborna kampanja SNSD za prijevremene izbore za predsjednika RS, koja je trajala svega 15 dana, koštala je gotovo 200.000 KM, a stranka tvrdi da je sav novac prikupila od vlastitog članstva. Među najvećim donatorima našla su se i trojica ministara.

Ako ste mislili da se kratka kampanja može "odraditi" jeftino, finansijski izvještaj SNSD dostavljen CIK BiH tri dana prije prijevremenih izbora za predsjednika RS za 2025. godinu pokazuje potpuno suprotno.

Na poseban račun, otvoren isključivo za kampanju, između 30. septembra i 19. novembra slilo se ukupno 184.000 KM. Sav novac je, kako tvrde u SNSD, stigao od članstva.

Lista donatora duga je i šarena – članovi i funkcioneri SNSD davali su priloge od 1.000 do 5.000 KM. Među onima koji su uplatili najveće sume – 5.000 KM, našla su se i trojica aktuelnih ministara.