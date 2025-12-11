Ovo je iznos Karanove kampanje: Poznato ko je finansirao, a među njima i tri ministra

Predizborna kampanja SNSD za prijevremene izbore za predsjednika RS, koja je trajala svega 15 dana, koštala je gotovo 200.000 KM, a stranka tvrdi da je sav novac prikupila od vlastitog članstva. Među najvećim donatorima našla su se i trojica ministara.
Ako ste mislili da se kratka kampanja može "odraditi" jeftino, finansijski izvještaj SNSD dostavljen CIK BiH tri dana prije prijevremenih izbora za predsjednika RS za 2025. godinu pokazuje potpuno suprotno.
Na poseban račun, otvoren isključivo za kampanju, između 30. septembra i 19. novembra slilo se ukupno 184.000 KM. Sav novac je, kako tvrde u SNSD, stigao od članstva.
Lista donatora duga je i šarena – članovi i funkcioneri SNSD davali su priloge od 1.000 do 5.000 KM. Među onima koji su uplatili najveće sume – 5.000 KM, našla su se i trojica aktuelnih ministara.
Riječ je o Denisu Šuliću, ministru trgovine i turizma RS, Zlatanu Klokiću, ministru za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS i Staši Košarcu, ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Istu sumu isplatio je i Miloš Lukić, v.d. direktora Službenog glasnika RS, koji se ranije zajedno sa stranačkim liderom Miloradom Dodikom našao pred Sudom BiH zbog slučaja "nepoštivanja odluka visokog predstavnika".
Kako se navodi u izvještaju dostavljenom CIK BiH, za samo 15 dana kampanje SNSD je na troškove propagande potrošio ukupno 190.347 KM.
Najviše je otišlo na plakate – čak 88.660 KM.
Oglašavanje u štampanim i elektronskim medijima koštalo je još 55.533 KM, dok je za internet reklame izdvojeno 20.800 KM, piše Srpskainfo.
Organizacija i održavanje predizbornih skupova pojeli su 18.104 KM, a štampanje, kopiranje i slanje materijala biračima još 3.850 KM.
Na kategoriju "ostalo" zapisano je dodatnih 3.400 KM.
Sve u svemu – kampanja kratka, računi dugački.