Građanima je najbolji izbor ostati kući: Ovaj bh. grad večeras je najzagađeniji

Prema najnovijim podacima Eko akcije, izmjerenim večeras, 11. decembra u 20 sati, kvalitet zraka u više gradova Bosne i Hercegovine je izrazito loš. Građanima se savjetuje maksimalan oprez, posebno osjetljivim grupama.

Banja Luka – "Opasan" kvalitet zraka

Večeras je u Banjoj Luci indeks kvaliteta zraka dostigao čak 393, što grad svrstava u kategoriju opasno. PM2.5 čestice izmjerene su na alarmantnih 476.

Iz Eko akcije upozoravaju da ozbiljne posljedice mogu zahvatiti cijelo stanovništvo. Svima koji borave na otvorenom preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora. Najugroženije grupe – trudnice, djeca, starije osobe te osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima – trebaju ostati u zatvorenom prostoru.

Prijedor – "Vrlo nezdrav" kvalitet zraka

Večeras u Prijedoru indeks iznosi 228, sa PM10 vrijednošću od 184. Osobe s respiratornim problemima, posebno astmatičari, mogu očekivati značajno pogoršanje simptoma.

Ranljive kategorije moraju izbjegavati aktivnosti vani, dok se ostalima preporučuje smanjen boravak na otvorenom i izbjegavanje napora.

Tuzla – "Vrlo nezdrav" kvalitet zraka

U Tuzli je izmjeren indeks 206, sa PM2.5 od 146. Posljedice su slične kao u Prijedoru, povećava se rizik za respiratorne probleme kod svih građana, a naročito kod hroničnih bolesnika, trudnica, djece i starijih osoba.

Sarajevo – "Nezdrav" kvalitet zraka

Glavni grad ima indeks 190, što se smatra nezdravim. Iako situacija nije alarmantna kao u Banjoj Luci, zdravstvene preporuke ostaju: mogući su pojačani simptomi kod osoba sa srčanim i plućnim problemima, dok se svima ostalima savjetuje oprez, kraći boravak vani i izbjegavanje većih napora.

Preporuke za građane

Stručnjaci savjetuju:

ograničiti boravak vani, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima

izbjegavati fizičke aktivnosti na otvorenom

koristiti pročišćivače zraka gdje je moguće

redovno pratiti ažuriranja o kvalitetu zraka.

Zagađenje zraka tokom zimskog perioda već godinama predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u Bosni i Hercegovini, a današnji podaci potvrđuju razmjere ovog izazova.