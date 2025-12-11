Kantonalna bolnica u Livnu smanjila obim usluga: Blokirani računi, nema plaća, lijekova...

Kantonalna bolnica Livno je primorana smanjiti opseg pružanja zdravstvenih usluga jer nisu u mogućnosti nabavljati lijekove, medicinski materijal, plaćati usluge, održavanje opreme i opskrbu energentima, navode iz Županijske bolnice "dr.fra. Mihovil Sučić" Livno.

Razlog je, kako kažu, to što Porezna uprava FBiH Kantonalni porezni ured Livno od 12.11.2025. godine ne daje saglasnost za plaćanja po Rješenju o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016. godine. Dodaju da banka putem koje posluju postupa po istom, što znači da ne mogu izvršavati financijske obveze.

- Time je zdravstvena zaštita svih stanovnika Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Drvara, Bosanskog Grahova i Glamoča – praktično suspendirana - naglašavaju iz Bolnice.

Posebno je porazno, kako su naveli u saopćenju, to da se Zaključak Vlade FBiH broj 1796/2025 u kojemu je navedeno da se hitno osigura prekid prisilne naplate i deblokadu transakcijskih računa ne poštuje.

- Ovom blokadom također se onemogućuje isplata plaća svim djelatnicima bolnice, od doktora do administrativnog osoblja - kažu iz Bolnice.

Više od 300 zaposlenih

U saopćenju pitaju ko će preuzeti odgovornost za živote bolesnika ako zbog blokade bude propušteno pružanje hitne pomoći, operacija, hemodijalize, onkološke terapije ili hitnih poroda.

- Ko će odgovarati za sudbinu više od 300 zaposlenih kojima se uskraćuje pravo na plaću za pošteno odrađeni rad? Zašto je kažnjena bolnica koja izmiruje dug, a ne one koje ga gomilaju - ističe se u saopćenju.

Hitna koordinacija

Pozivaju sve relevantne institucije na hitnu koordinaciju i uključivanje.

- Bolnica će nastaviti brinuti o svojim pacijentima, ali nećemo šutjeti dok se birokratskim nasiljem ruši naše zdravstvo i egzistencija onih koji ga nose. Dužni smo govoriti u ime onih koji ne mogu – u ime bolesnika i djelatnika bolnice. Javnost ima pravo znati, a institucije imaju dužnost djelovati – odmah - naglašavaju u saopćenju koje potpisuje direktor Bolnice Irena Periša i predsjednik upravnog vijeća Frano Vrdoljak.