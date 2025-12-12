U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: SAD ne brinu ni za Evropu ni za nas

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: SAD ne brinu ni za Evropu ni za nas.

Trojka nije projekt, ona je samo dovedena da ubrza rastakanje zemlje. Jedini put je da se riješimo tri projekta, jer stvaraju zlo i pometnju, poručio je ovo Zlatko Hadžidedić.

Donosimo feljton na 17. strani o obrazovanju Elmedina Konakovića. Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Minimalna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je tema žustrih rasprava i najvažniji ekonomsko-socijalni izazov pred krajnji dio godine. Nakon prošlogodišnjeg dramatičnog povećanja sa 620 na 1.000 KM - poteza koji je premijer Nermin Nikšić sam nazvao „šok-terapijom“ - sindikati sada zahtijevaju nastavak rasta minimalca, dok Vlada FBiH i ekonomisti upozoravaju da bi novo naglo povećanje moglo izazvati inflacione i fiskalne potrese.

Saniranje posljedica poplava: Šta može privreda Jablanice s 2,6 miliona KM.

Vladine izmjene donose povećanje: Dogovor za penzije.

Svijet na pragu otkrića za liječenje. Stiže revolucija u borbi protiv raka.

Na stranama "Crne hronike" čitajte izvještaj sa ročišta Marku Šljiviću kojem se na teret stavlja da je usmrtio troje ljudi automobilom.

Utakmice šestog kola Lige prvaka odigrane su u utorak i u srijedu. Ujedno su to bile i posljednje utakmice u ovoj kalendarskoj godini, s obzirom na to da će se preostala dva kola igrati početkom 2026. godine.

Svakako ne zaboravite pročitati i naš poklon prilog "tv extra" koji vam donosimo danas. Između ostalog, u prilogu možete čitati intervju sa Vanjom Semić koja je govorila za naš medij.

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