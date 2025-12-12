Novinarka Jasminka Hamza: Nerviraju me pitanja o udaji i drugom djetetu

Ime i prezime: Jasminka Hamza.

Datum i mjesto rođenja: 21. januar 1984., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Poljubim dijete, pa pravim kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih nastavnica, neki vid rada s djecom ili muzikom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka i voditeljica na tadašnjem Studentskom eFM radiju.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa i cigarete.

Šta gledate na televiziji: Rijetko gledam TV, ali kad gledam to su obično filmovi, serije i neke kulinarske emisije.

Šta Vas nervira: Laž, licemjernost i sebičnost. I gužva u saobraćaju.

Najdraži grad: Barcelona.

Najbolji poklon koji ste dobili: Knjigu pjesama napisanih meni.

Čega se plašite: Bolesti.

S kim najradije pijete kafu: Sama sa sobom, jutarnju pogotovo.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Dario Džamonja i Bukovski (Bukowski).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila ratove, iskorijenila sve bolesti i učinila svu djecu svijeta sretnom i voljenom.

Omiljeni muzičar ili bend: Sve osim turbo folka.

Najdraža pjesma: "Da sam ja netko", „Indexi“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Slikovnica "Pinokio", koju smo nedavno čitali klinac i ja.

Tim za koji navijate: "Boju dao si nebu i boju dao si moru..." (Željo).

Omiljena narodna izreka: "Have you found joy in your life? Has your life brought joy to others?"; "Bolje ikad, nego nikad."

Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja o udaji, drugom djetetu i slično.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dijana Kiton (Diane Keaton) u svim filmskim ulogama i ostvarenjima.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju. I ponovo posjetiti i živjeti u njoj.