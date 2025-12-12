Novinarka Jasminka Hamza: Nerviraju me pitanja o udaji i drugom djetetu

Ime i prezime: Jasminka Hamza.
Datum i mjesto rođenja: 21. januar 1984., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Poljubim dijete, pa pravim kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih nastavnica, neki vid rada s djecom ili muzikom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka i voditeljica na tadašnjem Studentskom eFM radiju.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa i cigarete.
Šta gledate na televiziji: Rijetko gledam TV, ali kad gledam to su obično filmovi, serije i neke kulinarske emisije.
Šta Vas nervira: Laž, licemjernost i sebičnost. I gužva u saobraćaju.
Najdraži grad: Barcelona.
Najbolji poklon koji ste dobili: Knjigu pjesama napisanih meni.
Čega se plašite: Bolesti.
S kim najradije pijete kafu: Sama sa sobom, jutarnju pogotovo.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Dario Džamonja i Bukovski (Bukowski).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila ratove, iskorijenila sve bolesti i učinila svu djecu svijeta sretnom i voljenom.
Omiljeni muzičar ili bend: Sve osim turbo folka.
Najdraža pjesma: "Da sam ja netko", „Indexi“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Slikovnica "Pinokio", koju smo nedavno čitali klinac i ja.
Tim za koji navijate: "Boju dao si nebu i boju dao si moru..." (Željo).
Omiljena narodna izreka: "Have you found joy in your life? Has your life brought joy to others?"; "Bolje ikad, nego nikad."
Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja o udaji, drugom djetetu i slično.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dijana Kiton (Diane Keaton) u svim filmskim ulogama i ostvarenjima.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju. I ponovo posjetiti i živjeti u njoj.