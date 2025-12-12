Vrijeme danas: Oblačno i maglovito, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni, na jugu 15

Danas u Bosni niska oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove i magla. Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Sunčano na planinama. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Opšta slika će, uz duže sunčane intervale i više temperature zraka, biti povoljnija u Hercegovini, na zapadu i na planinama. U većem dijelu Bosne, magla i niska oblačnost mogu uzrokovati probleme osjetljivim osobama.

Također, moguće su i epizode zagađenijeg zraka, osobito u gradskim sredinama, stoga bi hronični bolesnici i meteoropate trebali djelimično reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se jačim naporima.