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FHMZ

Vrijeme danas: Oblačno i maglovito, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni, na jugu 15

Moguće su i epizode zagađenijeg zraka, osobito u gradskim sredinama

Sarajevo u magli. Avaz

Dž. R.

12.12.2025

Danas u Bosni niska oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove i magla. Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Sunčano na planinama. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Opšta slika će, uz duže sunčane intervale i više temperature zraka, biti povoljnija u Hercegovini, na zapadu i na planinama. U većem dijelu Bosne, magla i niska oblačnost mogu uzrokovati probleme osjetljivim osobama. 

Također, moguće su i epizode zagađenijeg zraka, osobito u gradskim sredinama, stoga bi hronični bolesnici i meteoropate trebali djelimično reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se jačim naporima.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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