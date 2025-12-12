Stanje na putevima: Povećana opasnost od odrona, zbog magle smanjena vidljivost

Gusta magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u sjevernim područjima naše zemlje, te po kotlinama centralne i istočne Bosne. Zbog niskih jutarnjih temperatura, mogući su nailasci na poledicu preko planinskih prevoja. Ovakvi uslovi mogu otežati saobraćaj i produžiti vrijeme putovanja.

Uz to, zbog čestih temperaturnih oscilacija povećana je opasnost od odrona na brojnim dionicama, što dodatno ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju.

U toku je sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Podsjećamo, na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također se izvode sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na deminiranju terena na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (na lokaciji Banj Brdo), zbog čega od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.