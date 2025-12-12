"Avaz" otkriva: Evo zbog čega budžet FBiH još nije pušten u proceduru

Kako saznaje portal "Avaza", razlog za takvo postupanje je to što je Vlada FBiH čekala da se postigne saglasnost oko izmjena Zakona o PIO-u kojim bi se uvela nova formula za izračunavanje penzija, koja bi značila i povećanje penzija.

Iako se bliži sredina decembra, Vlada FBiH još nije pustila u proceduru budžet za narednu godinu.

U Vladi FBiH nisu htjeli da idu u usvajanje budžeta dok ne utvrde koliko će novca biti potrebno za povećanje penzija.

Kako je jučer objavio portal "Avaza", Vlada FBiH je postigla saglasnost i na narednoj sjednici Vlade FBiH će se naći izmjene Zakona o PIO.

Cilj je da Vlada okonča proceduru i da se izmjene Zakona o PIO-u nađu u Predstavničkog domu Parlamenta Federacije BiH 29. decembra, kako bi se pokušale usvojiti do kraja godine i da se ispuni obećanje koje je dato penzionerima.

Na istoj sjednici Predstavničkog doma PFBiH bi se trebao naći i budžet za narednu godinu. U ovom trenutku nije poznato da li će ići u redovnu ili hitnu proceduru.