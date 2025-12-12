Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UDRUŽENJA PENZIONERA

Augustin Musić za „Dnevni avaz“: Raduje me da je Vlada postigla dogovor

Sve dok izmjene Zakona ne budu u Parlamentu i dok zastupnici ne budu digli ruke, ja ne vjerujem

Musić: Odavno su obećali. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

12.12.2025

Augustin Musić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ naveo je kako ga raduje vijest o tome da je Vlada FBiH postigla dogovor u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u.

Međutim, kako je naglasio, Vlada FBiH je za to imala dovoljno vremena, a Savez će o svemu tome će iznijeti svoja mišljenja na sjednici Upravnog odbora koja će 22. decembra biti održana u Sarajevu.

- Mislim da je Vlada FBiH previše manevrisala s tom pričom. Već odavno su sve svi javno obećali. Resorni ministar Delić je, također, već obrazložio šta podrazumijevaju izmjene i dopune i kako je sve zamišljeno. I, stoga, sve dok izmjene i dopune Zakona o PIO-u ne budu u Federalnom parlamentu i dok zastupnici ne budu digli ruke, ja ne vjerujem - rekao je Musić.

# PENZIJE
# VLADA BIH
# AUGUSTIN MUSIĆ
# SAVEZ UDRUŽENJA PENZIONERA FBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.