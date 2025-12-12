Augustin Musić za „Dnevni avaz“: Raduje me da je Vlada postigla dogovor

Augustin Musić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ naveo je kako ga raduje vijest o tome da je Vlada FBiH postigla dogovor u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u.

Međutim, kako je naglasio, Vlada FBiH je za to imala dovoljno vremena, a Savez će o svemu tome će iznijeti svoja mišljenja na sjednici Upravnog odbora koja će 22. decembra biti održana u Sarajevu.

- Mislim da je Vlada FBiH previše manevrisala s tom pričom. Već odavno su sve svi javno obećali. Resorni ministar Delić je, također, već obrazložio šta podrazumijevaju izmjene i dopune i kako je sve zamišljeno. I, stoga, sve dok izmjene i dopune Zakona o PIO-u ne budu u Federalnom parlamentu i dok zastupnici ne budu digli ruke, ja ne vjerujem - rekao je Musić.