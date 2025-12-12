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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Opozicija u RS uputila u proceduru dva evropska zakona: Žele zaobići blokadu u Vijeću ministara

Ovu informaciju je za "Avaz" potvrdio zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Branislav Borenović

Predstavnički dom PSBiH. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.12.2025

Zastupnici SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red u Predstavničkom domu PSBiH uputili su dva evropska zakona u parlamentarnu proceduru.

Podsjećamo, riječ je o Zakonu o VSTV-u i izmjenama Zakona o Sudu BiH, koje je na sjednici Vijeća ministara BiH više puta blokirao SNSD.

Ovu informaciju je za "Avaz" potvrdio zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Branislav Borenović.

Na ovaj način bi se zaobišlo Vijeće ministara BiH, a da li će biti političke volje da se oni usvoje ostaje da se vidi na današnjoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH.

Inače, u Predstavničkom domu PSBiH vjerovatno postoji politička volja da se usvoje ovakvi zakoni, a ostaje pitanje da li će SNSD se odlučiti za poseže za blokadama u Domu naroda PSBiH, novim rušenjima kvoruma.

Ostaje i pitanje kako će o tome glasati HDZ, koji je na sjednicama Vijeća ministara BiH predlagao iste zakone, ali s druge strane i dalje imaju dobre odnose sa SNSD-om.

# PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH
# BRANISLAV BORENOVIĆ
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