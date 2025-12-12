McDonald’s podlegao pritiscima, uklonio spornu božićnu reklamu

Spot prikazuje niz AI-generisanih likova koji prolaze kroz tipične praznične situacije koje izmiču kontroli – stresne porodične večere, haotičnu kupovinu, neuspješno pečenje kolača i katastrofalno kićenje jelke. Reklama se završava porukom: „Sakrijte se u McDonald’su dok januar ne stigne“, prenosi PCPress.

U videu dugom 45 sekundi praznična sezona se opisuje kao „najgore doba godine“, dok se McDonald’s predstavlja kao mirno utočište usred haosa.

McDonald’s je uklonio svoju novu božićnu reklamu sa YouTube-a nakon što je AI-generisani spot izazvao snažnu osudu gledalaca.

Gledaoci su spot opisali kao „hladan“, emotivno prazan i vizuelno lošeg kvaliteta, uz kritike što je kompanija odabrala vještačku inteligenciju umjesto ljudskih autora.

Portal Futurism navodi da su nagle promjene kadrova rezultat toga što AI teško održava vizuelni kontinuitet, što je pojačalo „uncanny valley“ efekat i doprinijelo negativnim reakcijama.

Reklama je na YouTube-u prikupila oko 20.000 pregleda prije nego što je izazvala talas kritika. McDonald’s je najprije isključio komentare tokom vikenda, a zatim u potpunosti uklonio video. Korisnici društvenih mreža pitali su zbog čega bi korporacija sa ogromnim resursima birala AI umjesto profesionalne ljudske produkcije.

Odgovor je dodatno podgrijao raspravu.

Izvršna direktorka kuće The Sweetshop je izdala saopštenje u kojem tvrdi da projekat nije sezonski eksperiment, već rezultat sedmonedjeljnog intenzivnog rada tima koji je generisao hiljade snimaka i uklanjao AI halucinacije kroz zahtjevnu postprodukciju.

„AI nije napravio ovaj film. Mi jesmo“, poručila je Bridge.

Ipak, reakcija publike ukazuje na sve veći umor od generisanog AI sadržaja u marketingu – trend koji je pratio i kampanje brendova kao što su Coca-Cola i Google. Potrošači, kako se čini, i dalje očekuju autentičnost, kreativni integritet i ljudski rad, posebno u prazničnoj sezoni.