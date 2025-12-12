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PREDSJEDAVAJUĆI PREDSJEDNIŠTVA

Komšić: BiH želi unaprijediti saradnju s Vijetnamom u industriji, energetici i turizmu

Istakao je da Bosna i Hercegovina ima interes za saradnju sa Vijetnamom, čiji ekonomski napredak i sve veća zastupljenost na svjetskom tržištu govore o velikom potencijalu

Željko Komšić s ambasadarom. Predsjedništvo BiH

S. S.

12.12.2025

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić primio je akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Socijalističke Republike Vijetnam za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Budimpešti, Bui Le Thaija.

Na početku ceremonije predaje akreditivnog pisma ambasador Vijetnama Bui Le Thai prenio je srdačne pozdrave predsjednika Socijalističke Republike Vijetnam Luonga Cuonga i poziv da članovi Predsjedništva BiH zvanično posjete njegovu zemlju.

Sagovornici su istakli da Bosna i Hercegovina i Vijetnam gaje dobre i prijateljske odnose i da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja, te konstatovali da je potrebno unaprijediti bilateralnu saradnju organizovanjem posjeta zvaničnika i potpisivanjem bilateralnih ugovora.

Naglašeno je da dosadašnji diplomatski odnosi dvije zemlje potvrđuju želju za jačanjem političkih, ekonomskih, kulturnih i humanitarnih veza.

Predsjedavajući Komšić rekao je da Bosna i Hercegovina želi da unaprijedi ekonomsku saradnju sa Socijalističkom Republikom Vijetnam u oblastima industrije, poljoprivrede, energetike, trgovine i turizma.

Istakao je da Bosna i Hercegovina ima interes za saradnju sa Vijetnamom, čiji ekonomski napredak i sve veća zastupljenost na svjetskom tržištu govore o velikom potencijalu.

Komšić je poželio uspješan mandat ambasadoru Vijetnama u Bosni i Hercegovini Bui Le Thaiju, izrazivši uvjerenje da će njegov mandat dodatno doprinijeti otvaranju novih prilika za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# BUI LE THAI
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