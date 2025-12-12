U narednoj godini uvećanje penzija od 17 posto, rast već s januarskim

Vlada Federacije BiH održala konferenciju za medije povodom izmjena Zakona o PIO-u.
KONFERENCIJA ZA MEDIJE
Imat ćemo znatno veće povećanje nego što bi to bilo nego da je ostao trenutni zakon na snazi, kaže Delić
Fena
Vlada Federacije BiH održala konferenciju za medije povodom izmjena Zakona o PIO-u.
Konferencija za medije dolazi nakon što je Vlada FBiH postigla saglasnost o ovom zakonu koji će značiti povećanje penzija.
- Imat ćemo znatno veće povećanje nego što bi to bilo nego da je ostao trenutni zakon na snazi. Hvala premijeru i ministru finansija, mjesecima smo radili na analizama i pronalasku novca. Imali smo sastanak s predstavnicima Parlamenta, a on će ići u Vladu FBiH naredne sedmice u finalnom tekstu, a onda u Predstavnički dom u januaru. Nije bitno da li je u januaru, bitno je da će januarska penzija biti uvećana. Prvo uvećanje će biti 11,6 posto - rekao je ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić.
Drugo uvećanje će biti 5,4 posto, pojasnio je ministar.
Naveo je da bi prema trenutnom zakonu uvećanje bilo oko 6 posto.
- Riječ je o velikom budžetskom zahvatu. Prva penzija za 2026. godinu će se isplaćivati vjerovatno 5. februara i bez obzira što će se možda glasati u februaru, to neće igrati ulogu. Drugo uvećanje će biti u julu. Analizirali smo razne modele s obzirom na projekcije, a na kraju smo se dogovorili da ovo povećanje obuhvata sve penzionere i oni s minimalnom i sa zagarantovanom i maksimalnom. Za minimalne penzije to je oko 100 KM - naglasio je.
Osvrnuo se da što se tiče minimalne plaće on nije resorni ministar, ali je kazao da će se naredne sedmice održati sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća.