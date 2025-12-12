U narednoj godini uvećanje penzija od 17 posto, rast već s januarskim

Konferencija za medije dolazi nakon što je Vlada FBiH postigla saglasnost o ovom zakonu koji će značiti povećanje penzija.

- Imat ćemo znatno veće povećanje nego što bi to bilo nego da je ostao trenutni zakon na snazi. Hvala premijeru i ministru finansija, mjesecima smo radili na analizama i pronalasku novca. Imali smo sastanak s predstavnicima Parlamenta, a on će ići u Vladu FBiH naredne sedmice u finalnom tekstu, a onda u Predstavnički dom u januaru. Nije bitno da li je u januaru, bitno je da će januarska penzija biti uvećana. Prvo uvećanje će biti 11,6 posto - rekao je ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić.

Drugo uvećanje će biti 5,4 posto, pojasnio je ministar.