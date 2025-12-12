Evo koliko će iznositi minimalna, zagarantovana i maksimalna penzija nakon povećanja

Vlada FBiH je danas održala sjednicu, a nakon toga je održana konferencija za medije.

Kako je pojašnjeno, Vlada FBiH će naredne sedmice usvojiti zakon, a on će se najvjerovatnije biti usvojen u oba doma Parlamenta u januaru, a prvo povećanje će biti 5. februara, za januarske penzije. Uvećanje penzija će dobiti svi penzioneri, a u prvo usklađivanje će značiti povećanje penzija od oko 11,6 posto, a onda od jula za dodatnih 5,4 posto.