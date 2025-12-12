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Evo koliko će iznositi minimalna, zagarantovana i maksimalna penzija nakon povećanja

Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM

Penzioneri: Velika olakšica. Armin Durgut / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

12.12.2025

Vlada FBiH je danas održala sjednicu, a nakon toga je održana konferencija za medije.

Kako je pojašnjeno, Vlada FBiH će naredne sedmice usvojiti zakon, a on će se najvjerovatnije biti usvojen u oba doma Parlamenta u januaru, a prvo povećanje će biti 5. februara, za januarske penzije.

Uvećanje penzija će dobiti svi penzioneri, a u prvo usklađivanje će značiti povećanje penzija od oko 11,6 posto, a onda od jula za dodatnih 5,4 posto.

U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM.

Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM.

Maksimalna penzija će s drugim usklađivanjem u julu porasti sa sadašnjih 2.996,4 KM na 3.505,78 KM. Već uz januarsku penziju će to povećanje iznositi 3.343,98 KM.

# PENZIJE
# VLADA FBIH
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