USK dodijelio sredstva za unapređenje lovstva, potpisano pet ugovora

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona dodijelilo je danas finansijsku podršku projektima koji doprinose razvoju i zaštiti lovstva na području kantona. U Bihaću su potpisani ugovori s korisnicima lovišta čiji su projekti, prema ocjeni stručnih komisija, zadovoljili sve kriterije javnog poziva.

U ime Vlade USK ugovore je potpisao resorni ministar Edvin Alijanović.

Ovim je obuhvaćeno pet projekata, za koje je ukupno odobreno 23.373 KM. Sredstva su osigurana iz budžeta Ministarstva, i to iz namjenskih prihoda prikupljenih putem naknada za korištenje lovišta.

Iz Ministarstva ističu kako je svrha ove podrške višestruka.

– Cilj je doprinijeti unaprjeđenju gospodarske funkcije lovstva, zaštiti i očuvanju biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, te valorizaciji lovstva kroz ukupnu turističku ponudu ovog područja - saopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Potpisivanjem ovih ugovora, dodaju, nastavlja se ulaganje u održivo upravljanje lovištima i projekte koji doprinose dugoročnom očuvanju prirodnih resursa Unsko-sanskog kantona.