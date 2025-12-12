MUP USK jača edukativne programe, fokus na prevenciji i radu s građanima

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) održan je sastanak o jačanju edukativnih aktivnosti Uprave policije, s posebnim naglaskom na daljnje unapređenje rada Odsjeka za edukaciju. Sastankom su predsjedavali ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija i načelnik Sektora uniformisane policije Avrudin Muminović.

Taj odsjek unutar policijskog sistema USK-a već godinama provodi širok spektar edukacija namijenjenih građanima, učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima te policijskim službenicima. Programi obuhvataju teme iz oblasti sigurnosti u zajednici, prevencije nasilja u porodici, borbe protiv zloupotrebe droga, sigurnosti u saobraćaju, zaštite djece na internetu, prevencije vršnjačkog nasilja i drugih društveno važnih oblasti.

Na sastanku je analiziran dosadašnji rad Odsjeka, pri čemu su učesnici naglasili vidljive rezultate u preventivnim aktivnostima i direktnom radu s građanima. Razmatrani su postojeći izazovi te definirane smjernice za dodatno unaprjeđenje edukativnih programa, uz jačanje saradnje s obrazovnim ustanovama i drugim relevantnim institucijama.

Posebno je istaknuto da dosadašnji rezultati Odsjeka potvrđuju važnost kontinuirane edukacije i profesionalnog pristupa policijskih službenika. Učesnici su naglasili i značaj saradnje stručnog kadra MUP-a i Uprave policije, čiji zajednički angažman omogućava razvoj savremenih pristupa u edukativnom radu i kvalitetno provođenje aktivnosti na terenu.

Habibija i Muminović zaključili su da će MUP USK nastaviti snažno podržavati rad Odsjeka za edukaciju kako bi se očuvali visoko postignuti standardi i efikasno odgovorilo na buduće potrebe i izazove.