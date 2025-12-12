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SOCIJALNO PARTNERSTVO

Šteta-Kurtović: Uspostaviti pravedan, održiv i transparentan sistem obračuna plata

Kurtović je upoznao Štetu s aktuelnim inicijativama SSSBiH koje se odnose na određivanje iznosa osnovica za isplatu plata iz budžeta Kantona Sarajevo

Sa sastanka. FENA

FENA

12.12.2025

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sastao se danas s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) Samirom Kurtovićem, sa kojim je razgovarao o ključnim pitanjima koja se tiču radničkih prava, finansijskih politika te unapređenja socio-ekonomskog položaja zaposlenih.

Aktuelne inicijative 

Kurtović je upoznao Štetu s aktuelnim inicijativama SSSBiH koje se odnose na određivanje iznosa osnovica za isplatu plata iz budžeta Kantona Sarajevo, kao i s inicijativama usmjerenim na definisanje minimalne plate za radnike i radnice u Federaciji BiH.

Naglašena je važnost uspostave pravednog, održivog i transparentnog sistema obračuna plata, koji bi osigurao veći nivo zaštite i stabilnosti za zaposlene u javnom i realnom sektoru.

Šteta izrazio je spremnost Ministarstva saobraćaja KS da nastavi aktivan dijalog sa SSSBiH, te da doprinese iznalaženju rješenja koja unapređuju standard radnika i jačaju socijalno partnerstvo.

Potrebe zaposlenih 

Istaknuto je da je saradnja institucija sa sindikatima ključna za kreiranje politika koje prate realne potrebe zaposlenih i doprinose ukupnom razvoju Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.

Obje strane saglasile su se o važnosti kontinuiranog dijaloga i zajedničkog djelovanja u cilju unapređenja prava i uslova rada radnika i radnica u Kantonu Sarajevo i Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# SASTANAK
# SAMIR KURTOVIĆ
# ADNAN ŠTETA
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