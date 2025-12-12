Šteta-Kurtović: Uspostaviti pravedan, održiv i transparentan sistem obračuna plata

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sastao se danas s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) Samirom Kurtovićem, sa kojim je razgovarao o ključnim pitanjima koja se tiču radničkih prava, finansijskih politika te unapređenja socio-ekonomskog položaja zaposlenih.

Aktuelne inicijative

Kurtović je upoznao Štetu s aktuelnim inicijativama SSSBiH koje se odnose na određivanje iznosa osnovica za isplatu plata iz budžeta Kantona Sarajevo, kao i s inicijativama usmjerenim na definisanje minimalne plate za radnike i radnice u Federaciji BiH.

Naglašena je važnost uspostave pravednog, održivog i transparentnog sistema obračuna plata, koji bi osigurao veći nivo zaštite i stabilnosti za zaposlene u javnom i realnom sektoru.

Šteta izrazio je spremnost Ministarstva saobraćaja KS da nastavi aktivan dijalog sa SSSBiH, te da doprinese iznalaženju rješenja koja unapređuju standard radnika i jačaju socijalno partnerstvo.

Potrebe zaposlenih

Istaknuto je da je saradnja institucija sa sindikatima ključna za kreiranje politika koje prate realne potrebe zaposlenih i doprinose ukupnom razvoju Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.

Obje strane saglasile su se o važnosti kontinuiranog dijaloga i zajedničkog djelovanja u cilju unapređenja prava i uslova rada radnika i radnica u Kantonu Sarajevo i Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.