Čović naglasio važnost rješavanja pitanja državne imovine, najavio obraćanje Šmitu

U Mostaru je održan koordinacijski sastanak zvaničnika HDZ-a iz različitih nivoa izvršne vlasti, na kojem su razmatrani aktuelni politički izazovi u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na pitanje državne imovine i reformske prioritete na evropskom putu.

Kako je saopćeno, razgovaralo se i o temama važnim za lokalne zajednice širom zemlje.

- Predsjednik Čović govorio je o političkim aktualnostima, ističući kako je nužno postići reformske iskorake koji će BiH dalje približiti Evropskoj uniji. Također je istakao potrebu zaštite ustavnih prava hrvatskoga naroda, posebno u svjetlu predstojećih izbora 2026. godine - navodi se u saopćenju.

Dragan Čović naglasio je važnost rješavanja pitanja državne imovine, kako bi projekti od visokog značaja mogli biti realizirani i doprinijeti socio-ekonomskom razvoju lokalnih zajednica, Federacije BiH i države u cjelini.

- S posebnim naglaskom na izazove državne imovine, ministar pravde BiH Bunoza prisutnima je predstavio trenutni status tematike, kao i aktuelne pravne izazove te iznalaženje zadovoljavajućeg rješenja kojima bi se dalje pospješio ubrzani razvoj svih dijelova BiH. Načelnici, gradonačelnici i kantonalni premijeri komentirali su blokadu razvoja uslijed nemogućnosti provođenja važnih infrastrukturnih projekata širom Federacije BiH. Istakli su apel za što žurnije iznalaženje rješenja za problem državne imovine te potrebu upoznavanja visokog predstavnika s problemima koji onemogućavaju i sprječavaju daljnji razvoj lokalnih sredina te nesmetano provođenje strateških infrastrukturnih i ekonomskih projekata - navedeno je.

U dijelu razgovora posvećenom pripremama za Opće izbore 2026. godine, potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović predstavila je pregled najvažnijih aktivnosti koje prethode izbornom ciklusu.

- Posebno važnim je istakla potrebu zaštite ustavno zagarantovanih prava hrvatskoga naroda i legitimnosti predstavljanja, kao ključnih komponenti za unutrašnju stabilnost i učinkovitost Bosne i Hercegovine, ali i važnih pretpostavki za evropsku BiH - navedeno je.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni sekretar Zvonko Milas, izložio je aktivnosti hrvatske vlade usmjerene na podršku Hrvatima u Bosni i Hercegovini te naglasio kontinuiranu saradnju i podršku projektima od strateške važnosti za hrvatski narod.

Na kraju, aktivnosti Vlade Federacije BiH predstavile su Lidija Bradara i Toni Kraljević, koji su izvijestili o prioritetima i planovima rada, uz naglasak na projektima koji se provode u saradnji s hrvatskim predstavnicima.

Zaključeno je da je ključno nastaviti koordinirano političko djelovanje na svim nivoima vlasti, s ciljem očuvanja stabilnosti, ubrzanja evropskog puta i daljnjeg razvoja Federacije BiH i države u cjelini.