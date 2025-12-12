EUFOR, Zračne snage BiH i SIPA prvi put zajedno na obuci

Avijacijska jedinica EUFOR-a udružila je snage sa Zračnim snagama Bosne i Hercegovine i Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) u zajedničkoj vježbi provedenoj u bazi Butmir u okviru godišnjeg plana obuke.

Piloti iz 1. i 2. skvadrona Brigade zračnih snaga Oružanih snaga BiH (OSBiH) učestvovali su na brifinzima prije leta, koje su vodili specijalisti Avijacijske jedinice EUFOR-a, a na kojima su predstavljene taktike, razmijenjena znanja i osnažena buduća saradnja.

Tokom četiri intenzivna dana provedene su sinhronizirane aktivnosti u Mahovljanima, Rajlovcu i bazi Butmir, čime je postignut važan korak u multinacionalnoj avijacijskoj obuci.

Istovremeno je SIPA uz pomoć EUFOR-ovih helikoptera nastavila treninge brzog spuštanja i podizanja konopcem iz letjelice, unapređujući tehnike i operativne vještine.

Obuka je zaključena vježbom medicinske evakuacije (MEDEVAC) kojom su pokazane sposobnosti brzog djelovanja i izvanredan timski rad među organizacijama, saopćeno je iz Misije EUFOR-a Althea.