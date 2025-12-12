Sutra u „Avazu“ Dosje: Zašto se ruše legitimni izbori

Bosna i Hercegovina je pred jednim od ključnih institucionalnih izazova – pokušajem da izborni proces učini transparentnim, provjerljivim i otpornim na zloupotrebe. Projekt uvođenja biometrijske identifikacije birača, skeniranja glasačkih listića i digitalne transmisije rezultata, koji provodi Centralna izborna komisija BiH, zamišljen je kao temeljna reforma izbornog sistema i preduslov za poštene izbore.

Od samog početka ovaj proces prati snažan otpor, koji se ogleda u žalbenim postupcima, institucionalnim blokadama u Vijeću ministara BiH te izostanku zakonskih i kadrovskih rješenja neophodnih za provedbu projekta. Iako se prepreke formalno opravdavaju procedurama, njihov ukupni efekat dovodi u pitanje realizaciju izbornih reformi.

Sagovornici iz politike, civilnog sektora i stručne javnosti upozoravaju da se ne radi o tehničkim problemima, već o svjesnom očuvanju sistema u kojem su izborne nepravilnosti moguće. U “Avazovom” Dosjeu otkrivamo kako u praksi funkcionišu nove izborne tehnologije – i zašto upravo njihova efikasnost izaziva pokušaje sabotaže skenera i biometrije.