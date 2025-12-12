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ZAJEDNIČKO SAOPĆENJE

Trojka: Još jedno ispunjeno obećanje; sigurnije i pravednije penzije za sve penzionere u Federaciji BiH

Vlada FBiH prijedlog izmjena Zakona o PIO razmatrati sljedeće sedmice, nakon čega će po skraćenom postupku biti upućen u parlament

Trojka. SDP

S. S.

12.12.2025

Vlada Federacije BiH usaglasila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime je potvrđena trajna opredijeljenost koalicije Trojke da gradi pravedniji, stabilniji i održiviji penzijski sistem, u kojem se poštuju oni koji su svoj radni vijek proveli gradeći ovu zemlju.

Izmjenama se uvodi pravedniji model usklađivanja penzija, koji kombinuje rast prosječnih plata i troškova života (60/40 ili 40/60), te polugodišnje usklađivanje, počevši od 1. januara 2026. godine. Procijenjeno povećanje penzija u 2026. je oko 17,2 posto, a usklađivanje obuhvata sve penzionere u Federaciji BiH.

Također, proširuje se pravo na naknadu troškova sahrane, koja više nije ograničena samo na članove uže porodice, već pripada svima koji su stvarno snosili te troškove, u visini prosječne penzije prethodnog mjeseca.

Vlada FBiH prijedlog izmjena Zakona o PIO razmatrati sljedeće sedmice, nakon čega će po skraćenom postupku biti upućen u parlament.

Ove izmjene dio su šire politike Trojke usmjerene na stabilan razvoj, veća primanja, modernije radno zakonodavstvo i jačanje socijalne sigurnosti svih građana. U fokusu su odgovorne javne finansije, održiv penzijski sistem, jačanje tržišta rada i podrška porodicama.

U narednom periodu nastavit ćemo raditi na reformama koje će osigurati veću zaposlenost, bolje uvjete rada za sve radnike u Federaciji BiH, kao i veća primanja za građane koji su svoj radni vijek okončali i dali nemjerljiv doprinos našem društvu.

Koalicija Trojke djelima pokazuje da je posvećena ispunjavanju obećanja, konkretnim, mjerljivim i održivim reformama koje jačaju Federaciju BiH i podižu kvalitet života svih građana.

# TROJKA
# VLADA FBIH
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