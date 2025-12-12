Trojka: Još jedno ispunjeno obećanje; sigurnije i pravednije penzije za sve penzionere u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH usaglasila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime je potvrđena trajna opredijeljenost koalicije Trojke da gradi pravedniji, stabilniji i održiviji penzijski sistem, u kojem se poštuju oni koji su svoj radni vijek proveli gradeći ovu zemlju.

Izmjenama se uvodi pravedniji model usklađivanja penzija, koji kombinuje rast prosječnih plata i troškova života (60/40 ili 40/60), te polugodišnje usklađivanje, počevši od 1. januara 2026. godine. Procijenjeno povećanje penzija u 2026. je oko 17,2 posto, a usklađivanje obuhvata sve penzionere u Federaciji BiH.

Također, proširuje se pravo na naknadu troškova sahrane, koja više nije ograničena samo na članove uže porodice, već pripada svima koji su stvarno snosili te troškove, u visini prosječne penzije prethodnog mjeseca.