Vlada KS donijela inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo je jučer donijela inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka.

Sektor saobraćaja

Plan se primjenjuje tokom epizoda "Upozorenje" i "Uzbuna", na bazi više parametara i izvještaja Stručnog tijela kojeg čine predstavnici Ministarstva, Zavoda za javno zdravstvo, Federalnog hidrometeorološkog zavoda i stručnjaci iz ove oblasti.

Najveći efekti u primjeni Plana mogu se postići mjerama usmjerenim na sektor saobraćaja, dok su manja očekivanja od sektora grijanja zbog nedostatka nadzora nad kućnim ložištima i utjecaja faktora kao što su kotlinska pozicija, temperaturna inverzija, i slično.

Važeći Plan interventnih mjera donesen je u novembru 2023. godine. U međuvremenu, usvojen je novi Zakon o zaštiti zraka FBiH, koji detaljnije obrađuje pitanja vezana za interventne planove, te utvrđuje sankcije za neprovođenje mjera.

Ministarstvo je sačinilo inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Novine inoviranog Plana su prihvaćeni prijedlozi Stručnog tijela o detaljnijem definiranju meteoroloških uslova kao faktora koji utiču na stanje zagađenosti zraka i proglašenje epizoda.

Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, uvedene su i mjere prolongiranja početka nastave sa skraćivanjem časova u osnovnim i srednjim školama, prolongiranje dolaska djece u vrtiće, te su date preporuke poslodavcima da omoguće uposlenicima kasniji dolazak na posao kako bi roditelji mogli dovesti djecu u vrtiće/škole.

Predviđena je mjera organizovanja online obrazovnog procesa za visokoškolske ustanove u toku trajanja epizode Uzbuna.

Stvorene su bolje pretpostavke za obezbijeđivanje besplatnog saobraćaja, a predviđeno je i da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša može finansirati/sufinansirati takvu mjeru, po potrebi.

Utvrđeno je finansiranje Operativnog plana KJKP „Rad", ne samo u toku proglašenja epizoda, već i u provođenju kontinuiranih mjera intenzivnijeg pranja i čišćenja saobraćajnica u toku perioda primjene Plana. Ova mjera, koja se primjenjuje i u drugim evropskim gradovima, pokazuje efektivnost u smanjenju štetnih čestica za sedam do 10 posto.

Operativnim timovima općina su detaljnije utvrđene obaveze. Preciznije su propisane obaveze pravnih i fizičkih lica, privrednih subjekata i operatora emisija prema operativnim timovima nadležnih općina.

Odgovornije ponašanje

Kako naglašavaju iz Ministarstva, potrebno je odgovornije ponašanje svih subjekata primjene Plana. Osim toga, Plan interventnih mjera ne smije se miješati sa strateškim i dugoročnim planovima koje je donio i priprema Kanton Sarajevo, kako bi se unaprijedio kvalitet zraka.

Za taj cilj potrebno je vrijeme, značajnija finansijska sredstva, a prije svega rad na svim nivoima vlasti odgovornim za sektore koji utiču na kvalitet zraka a to su energetika, urbanizam, saobraćaj i industrija.

Što budemo više djelovali sistemski biće manje potrebe da se Plan interventnih mjera primjenjuje, poručuju iz Ministarstva.

Inovirani tekst Plana interventnih mjera bit će na snazi dan nakon objave u Službenim novinama KS, kada će biti dostupan i na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Donošenje Plana ovakvog karaktera je zakonska obaveza, a njegova svrha je da se unaprijed utvrde procedure, učesnici primjene i njihova odgovornost, te mjere koje ciljaju na najveće izvore zagađenja – sektor grijanja i saobraćaja, dok je na trećem mjestu industrija, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.