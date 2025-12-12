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TROŠKOVI IZNOSE 46.850 EU

Amir Hebibović se bori sa opasnom infekcijom zbog koje mu treba operacija u Zagrebu

Amir ima infekciju vaskularnog grafta, stanja koje se ne može liječiti antibioticima

Amir Hebibović. Facebook

D. H.

12.12.2025

Amir Hebibović iz Konjica boluje od antifosfolipidnog sindroma (AFS), autoimunog poremećaja koji stvara krvne ugruške i izaziva teške tromboze.

Iza njega su godine najkompleksnijih vaskularnih operacija: uklanjanje velikog ugruška na nozi, ugradnja stentova u obje ilijačne arterije, aortobifemoralno premoštenje, ponovljena operacija zbog nove tromboze 2024. godine i dugotrajne infekcije i febrilna stanja te amputacija desne natkoljenice u julu 2025.

Amir ima infekciju vaskularnog grafta, stanja koje se ne može liječiti antibioticima. Jedina šansa da preživi jeste hitna ugradnja krioprezerviranog homografta iz Španije.

Operacija će biti izvedena u KBC Zagreb, a ukupni troškovi iznose 46.850 eura. Ovaj iznos daleko prelazi mogućnosti njegove porodice.

Humanitarna organizacija "Help Others" navodi da je Hebibović suprug, otac i borac koji je i nakon amputacije, operacija i mjeseci u bolnici ostao snažan i odlučan.

HUMANITARNI BROJ: 17172 – donirate 3 KM

Uplate iz EU: Help Others IBAN: AT96 2040 4000 4255 0871 BIC: SBGSAT2SXXX Banka: Sparkasse Salzburg Svrha uplate: "AMIR"

Uplate u BiH:

Pomozi Drugima – Help Others Račun: 1413 8953 2004 1504 Banka: Bosna Bank International, Sarajevo Svrha uplate: "AMIR" PayPal direktni link: https://paypal.me/helpothers1 (u poruci navesti: "AMIR")

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