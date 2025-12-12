Amir Hebibović se bori sa opasnom infekcijom zbog koje mu treba operacija u Zagrebu

Amir Hebibović iz Konjica boluje od antifosfolipidnog sindroma (AFS), autoimunog poremećaja koji stvara krvne ugruške i izaziva teške tromboze.

Iza njega su godine najkompleksnijih vaskularnih operacija: uklanjanje velikog ugruška na nozi, ugradnja stentova u obje ilijačne arterije, aortobifemoralno premoštenje, ponovljena operacija zbog nove tromboze 2024. godine i dugotrajne infekcije i febrilna stanja te amputacija desne natkoljenice u julu 2025.

Amir ima infekciju vaskularnog grafta, stanja koje se ne može liječiti antibioticima. Jedina šansa da preživi jeste hitna ugradnja krioprezerviranog homografta iz Španije.

Operacija će biti izvedena u KBC Zagreb, a ukupni troškovi iznose 46.850 eura. Ovaj iznos daleko prelazi mogućnosti njegove porodice.

Humanitarna organizacija "Help Others" navodi da je Hebibović suprug, otac i borac koji je i nakon amputacije, operacija i mjeseci u bolnici ostao snažan i odlučan.

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