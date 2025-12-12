Sindikat SIPA-e demantirao NiP-ovog zastupnika Nihada Omerovića: Neistina i svjesno obmanjivanje javnosti

Sindikat SIPA-e BiH najoštrije odbacuje i demantuje izjavu poslanika Nihada Omerovića izrečenu na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, prema kojoj je 80% posto teksta prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima usaglašeno sa sindikatima.

- Ova tvrdnja je neistina i predstavlja svjesno obmanjivanje javnosti. Tokom cijelog procesa Sindikat SIPA-e BiH dosljedno je izražavao ozbiljno nezadovoljstvo jasno i nedvosmisleno protivljenje predloženim rješenjima, a ključne primjedbe i zahtjevi na koje je Sindikat ukazao nisu uvaženi - navodi se u reakciji.

Prema informacijama kojima raspolaže Sindikat SIPA-e, predlagači zakona nisu postigli saglasnost ni sa jednim sindikatom koji djeluje unutar Saveza sindikata policijskih organa BiH, ali je Omerović svojim izjavama pokušao stvoriti lažnu sliku o širokoj podršci i time narušiti jedinstvo, zajednički nastup i slogu među sindikatima po ovom pitanju.

- Takvo ponašanje smatramo neprihvatljivim i štetnim po integritet cijelog procesa. Sindikat SIPA-e neće dopustiti da se ime Sindikata koristi za prikrivanje neusklađenih i potencijalno štetnih rješenja koja direktno ugrožavaju prava i položaj policijskih službenika. Od svih predlagača i nadležnih institucija zahtijevamo krajnju odgovornost, tačno informisanje javnosti i hitan prekid manipulativnog predstavljanja procesa konsultacija - navode iz Sindikata SIPA-e, te još jednom naglašavaju da ponuđeni prijedlog zakona nije rezultat dogovora sa Sindikatom SIPA-e.

- Želimo se zahvaliti svim poslanicima u Predstavničkom domu koji su saslušali predstavnike sindikata i odbacili prijedlog da se o ovako bitnom Zakonu odlučuje po hitnoj proceduri. Sindikat će i dalje zastupati interese policijskih službenika i štititi jedinstvo sindikalnog djelovanja. Spremni smo u narednom periodu zajedno sa svim drugim Sindikatima i predstavnicima vlasti raditi na iznalaženju najboljeg rješenja koje će biti u korist jačanja sigurnosti u Bosni i Hercegovini a s druge strane štiti interese svih policijskih službenika - poručili su iz Sindikata SIPA-e BiH.