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Direktorica bolnice u Livnu, Irena Periša za „Avaz“: Računi su nam i dalje blokirani

Ako se ovo stanje nastavi, bit će sve teže i teže, kaže Periša

Periša: Računi su nam i dalje blokirani. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

12.12.2025

Svi računi domova zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču i Drvaru te Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu su blokirani. Praktično, usljed prisilne naplate nad redovnim i namjenskim sredstvima zdravstvene ustanove nisu u mogućnosti izvršavati ni osnovne obaveze i kompletan zdravstveni sistem je doveden u opasnost.

Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu, jedina je bolnica u Kantonu 10, ali svoje finansijske obaveze ne mogu izvršavati jer im Porezna uprava F BiH - Kantonalni porezni ured Livno već mjesec ne daje saglasnost za plaćanja po rješenju o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016.godine, a po kojem postupa i banka preko koje posluje ova zdravstvena ustanova.

Direktorica ove bolnice, Irena Periša, kratko je za „Dnevni avaz“ kazala da im je tek u petak odgovoreno na njihov dopis.

- U pisanoj smo koordinaciji, da tako kažem, ali pomaka još nema. Računi su nam i dalje blokirani i ne možemo vršiti transakcije. Uspjeli smo dogovoriti s dobavljačima da nam isporuče ono osnovno, tako da pacijenti još ne trpe u tolikoj mjeri, međutim, ako se ovo stanje nastavi, bit će sve teže i teže - rekla nam je Periša.

Iz ove bolnice su ukazali kako je posebno porazno to da se Zaključak Vlade FBiH broj 1796/2025 u kojem je navedeno da se hitno osigura prekid prisilne naplate i deblokadu transakcijskih računa ne poštuje.

- Da, nažalost, taj zaključak se poštuje. Štoviše, ne znaju postupiti po njemu - istakla je Periša.

Zbog novonastale situacije u vezi s blokadom računa zdravstvenih ustanova u Kantonu 10 iz resornog kantonalnog ministarstva su obavijestili da će u ponedjeljak, 15.decembra s početkom u 12 sati održati pres-konferenciju.

# LIVNO
# GLAMOČ
# TOMISLAVGRAD
# KUPRES
# DRVAR
# KANTON 10
# IRENA PERIŠA
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