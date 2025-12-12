Hitne izmjene Zakona o policijskim službenicima BiH bez podrške poslanika, zakon ide u redovnu proceduru

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima BiH, čiji su predlagači Nihad Omerović, Predrag Kojović i Jasmin Imamović, nije dobio podršku poslanika da bude razmatran po hitnoj proceduri. Prijedlog koji je proteklih dana izazivao negativne reakcije sindikata upućen je u redovnu proceduru.

Podsjetimo, najviše primjedbi izazvala je odredba prema kojoj bi policijski službenici s 40 godina radnog staža, koji se po sadašnjim propisima automatski šalju u penziju, imali pravo da nastave raditi do navršenih 65 godina života. S obzirom na materijalni status i uvjete rada u policijskim agencijama na državnom nivou u sindikatima smatraju da bi takva odredba išla na ruku samo rukovodiocima.

Sindikat Granične policije BiH reagirao je nakon rasprave o ovom prijedlogu.

- U izlaganju jednog od predlagača navedenih izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima BiH je navedeno da su same izmjene i dopune usaglašene sa četiri sindikata. Pitamo se koji su to, jer ukoliko javnost prati medijske istupe sindikalnih predstavnika kao i njihove objave putem društvenih mreža, jasno se od početka vidjelo šta su naše zamjerke na navedene prijedloge. O tome da sindikati imaju drugačije stavove ne želimo trošiti riječi, dovoljno je rečeno prethodnih dana - navedeno je u reakciji.