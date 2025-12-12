Max Primorac: "Jedino rješenje za opstanak Hrvata u BiH je treći entitet"

U svom obraćanju iznio je niz kontroverznih stavova o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, ulozi međunarodne zajednice i položaju konstitutivnih naroda.

Max Primorac, član konzervativnog američkog think-tanka Heritage Foundation i bivši američki zvaničnik u nekoliko misijskih struktura, bio je jedan od panelista na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu.

Primorac je poručio da je "Dejton bio sporazum koji je obećavao jednakost tri naroda", ali da se, prema njegovim riječima, to nije ostvarilo. Kritizirao je ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR), navodeći: "Lokalna rješenja nisu moguća ako lokalni akteri nemaju suverenitet".

- Kako možete imati lokalna rješenja ako konačna vlast leži u rukama evropskog diplomate? To je dovelo do stalnih prijetnji secesijom iz Republike Srpske, a broj Hrvata u BiH je pao za 60 posto - rekao je Primorac.

Ustvrdio je i da u BiH postoji "prelijevanje glasova", što, kako kaže, podsjeća na primjere manjina u Iraku, te da je sistem "stvorio niz negativnih poticaja koji obesmišljavaju dijalog među domaćim liderima".

Posebno je kritikovao pokušaje izgradnje građanskog sistema, princip "jedan čovjek – jedan glas", tvrdeći da je to "produbilo nepovjerenje među narodima" i da "nije ono što je Dejton predviđao".

"Propao eksperiment"

Govoreći o međunarodnom angažmanu, Primorac je ustvrdio da je "državotvorni eksperiment propao" te da je takav razvoj situacije otvorio prostor "komunističkoj Kini, Rusiji, pa čak i Iranu" da koriste haos i dodatno destabilizuju region.

Kao centralnu političku preporuku naveo je ukidanje bonskih ovlaštenja OHR-a. "OHR treba postojati kao facilitator, ali ne kao institucija koja donosi konačne odluke", poručio je.

Tri entiteta

Najviše pažnje izazvala je njegova tvrdnja da je, zbog položaja Hrvata u BiH, "jedino realno rješenje formiranje trećeg entiteta".

- Situacija je za Hrvate toliko teška da je jedini način da opstanu formiranje vlastitog entiteta. Oni su jedini istinski prozapadni narod u BiH i mogu biti važna spona između Srba i Bošnjaka - naveo je.