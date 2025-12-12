Max Primorac: "Jedino rješenje za opstanak Hrvata u BiH je treći entitet"

Max Primorac, član konzervativnog američkog think-tanka Heritage Foundation i bivši američki zvaničnik u nekoliko misijskih struktura, bio je jedan od panelista na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu.
U svom obraćanju iznio je niz kontroverznih stavova o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, ulozi međunarodne zajednice i položaju konstitutivnih naroda.
Primorac je poručio da je "Dejton bio sporazum koji je obećavao jednakost tri naroda", ali da se, prema njegovim riječima, to nije ostvarilo. Kritizirao je ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR), navodeći: "Lokalna rješenja nisu moguća ako lokalni akteri nemaju suverenitet".
- Kako možete imati lokalna rješenja ako konačna vlast leži u rukama evropskog diplomate? To je dovelo do stalnih prijetnji secesijom iz Republike Srpske, a broj Hrvata u BiH je pao za 60 posto - rekao je Primorac.
Ustvrdio je i da u BiH postoji "prelijevanje glasova", što, kako kaže, podsjeća na primjere manjina u Iraku, te da je sistem "stvorio niz negativnih poticaja koji obesmišljavaju dijalog među domaćim liderima".
Posebno je kritikovao pokušaje izgradnje građanskog sistema, princip "jedan čovjek – jedan glas", tvrdeći da je to "produbilo nepovjerenje među narodima" i da "nije ono što je Dejton predviđao".
"Propao eksperiment"
Govoreći o međunarodnom angažmanu, Primorac je ustvrdio da je "državotvorni eksperiment propao" te da je takav razvoj situacije otvorio prostor "komunističkoj Kini, Rusiji, pa čak i Iranu" da koriste haos i dodatno destabilizuju region.
Kao centralnu političku preporuku naveo je ukidanje bonskih ovlaštenja OHR-a. "OHR treba postojati kao facilitator, ali ne kao institucija koja donosi konačne odluke", poručio je.
Tri entiteta
Najviše pažnje izazvala je njegova tvrdnja da je, zbog položaja Hrvata u BiH, "jedino realno rješenje formiranje trećeg entiteta".
- Situacija je za Hrvate toliko teška da je jedini način da opstanu formiranje vlastitog entiteta. Oni su jedini istinski prozapadni narod u BiH i mogu biti važna spona između Srba i Bošnjaka - naveo je.
Prema njegovim riječima, treći entitet bi "učvrstio koncept entitetskog ustrojstva i umirio strahove Srba od centralizacije", dok bi za Bošnjake, kako tvrdi, "smanjio stalne tenzije sa Srbima i Hrvatima".
Primorac je upozorio da su Hrvati "frustrirani jer ne mogu birati vlastite predstavnike", te da bi, ukoliko izgube mehanizme zaštite u Domu naroda, "postali građani drugog reda".
- Tri entiteta su najbolje rješenje za sva tri naroda. To bi stabilizovalo Bosnu i Hercegovinu - zaključio je Primorac na konferenciji u Zagrebu.