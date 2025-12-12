Cerić u Zagrebu: "Možda će Radman zažaliti što me pozvao"

Bivši reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić bio je jedan od panelista na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu. Na početku svog izlaganja, Cerić je poručio: "Ne znam zašto me je Radman zvao, ali znam šta ću reći. Možda će mu se svidjeti, možda će zažaliti što me je pozvao."

U uvodnom dijelu govora osvrnuo se na globalni politički kontekst, navodeći zabrinutost zbog aktuelnih međunarodnih prilika: "Pretpostavljam da smo danas u situaciji da se molimo za spas, jer imamo vozača, mislim na predsjednika Trumpa, koji plaši i nas i svijet onim što bi se moglo desiti." Dodao je da će se u svom obraćanju fokusirati na Bosnu i Hercegovinu i budućnost regiona. Sigurnosne garancije Govoreći o sigurnosnim garancijama, predstavio je niz "molitvi", među kojima je prva bila jasna: Bosna i Hercegovina hitno treba postati članica NATO saveza. - Članstvo u NATO-u je ključno za stabilnost Bosne i Hercegovine. Sve tri konstitutivne zajednice su 2009. parlamentarnom odlukom podržale taj put. Imam i pismo iz te godine u kojem je Nebojša Radmanović, kao srpski član Predsjedništva, potpisao zahtjev za Partnerstvo za mir - rekao je Cerić, ističući da prostor za obnovu tog konsenzusa i danas postoji. Podsjetio je na iskustva susjednih država: "Sjeverna Makedonija i Crna Gora su se značajno stabilizirale nakon ulaska u NATO. Nestala je regionalna neizvjesnost." Uloga Hrvatske Posebno se osvrnuo na ulogu Hrvatske, naglašavajući njen potencijalni utjecaj na budući status BiH u Alijansi: "Hrvatska je historijski podržavala Bosnu, uključujući i rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici. Sada može postati glavni sponzor našeg NATO puta. Pošten dogovor je moguć: Hrvatska podržava Bosnu u NATO integracijama, a Bosna uvažava prioritete Hrvata."