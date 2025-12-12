Samir Avdić: Na dočeku Nove godine pored Rozge dva nova imena

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić objavio je izvođače koji će nastupiti na Javnom dočeku Nove 2026. godine i zabavljati Sarajlije i goste grada.
Nakon što je ranije potvrđeno da će hrvatska pjevačica Jelena Rozga nastupiti 31. decembra u Sarajevu, sada je potvrđeno da će joj se pridružiti i bh. bend Divanhana te pjevač Dženan Lončarević.
Novogodišnji program počinje od 19.30 na platou iza SCC-a.
Grad Sarajevo je najavio i press konferenciju povodom Javnog dočeka Nove 2026. godine, koja će biti održana u ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine u 15 sati u Vijećnici.
Prisutnima će se obratiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i glavni izvođač i tehnički organizator manifestacije.