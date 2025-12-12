Samir Avdić: Na dočeku Nove godine pored Rozge dva nova imena

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić objavio je izvođače koji će nastupiti na Javnom dočeku Nove 2026. godine i zabavljati Sarajlije i goste grada.

Nakon što je ranije potvrđeno da će hrvatska pjevačica Jelena Rozga nastupiti 31. decembra u Sarajevu, sada je potvrđeno da će joj se pridružiti i bh. bend Divanhana te pjevač Dženan Lončarević.