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GRADONAČELNIK SARAJEVA

Samir Avdić: Na dočeku Nove godine pored Rozge dva nova imena

Novogodišnji program počinje od 19.30 na platou iza SCC-a

Samir Avdić. Screenshot

M. Až.

12.12.2025

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić objavio je izvođače koji će nastupiti na Javnom dočeku Nove 2026. godine i zabavljati Sarajlije i goste grada.

Nakon što je ranije potvrđeno da će hrvatska pjevačica Jelena Rozga nastupiti 31. decembra u Sarajevu, sada je potvrđeno da će joj se pridružiti i bh. bend Divanhana te pjevač Dženan Lončarević.

Doček Nove godine u Sarajevu. Grad Sarajevo

Novogodišnji program počinje od 19.30 na platou iza SCC-a.

Grad Sarajevo je najavio i press konferenciju povodom Javnog dočeka Nove 2026. godine, koja će biti održana u ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine u 15 sati u Vijećnici.

Prisutnima će se obratiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i glavni izvođač i tehnički organizator manifestacije.

# JELENA ROZGA
# SAMIR AVDIĆ
# DŽENAN LONČAREVIĆ
# DIVANHANA
# DOČEK NOVE GODINE
# SARAJEVO
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