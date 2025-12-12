Elmir Sadiković za "Avaz" o porukama iz Zagreba: Primorac i Zovko ne mogu biti sagovornici o bilo kojem pitanju vezanom za BiH

- Te osobe, po mom mišljenju, ne mogu, niti trebaju biti sagovornici o bilo kojem pitanju koje je vezano za BIH. Ja s tim osobama ne bih komunicirao na bilo koji način, u bilo kojem formatu – kazao je Sadiković, kritizirajući učešće ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i drugih učesnika iz BIH na ovoj konferenciji.

Stavovi Maxa Primorca su ekstremno šovinistički i islamofobni, izjavio je za “Avaz” profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Elmir Sadiković. On je komentirao istup Primorca na konferenciji povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Zagrebu, na kojoj se ovaj član konzervativnog američkog think-tanka Heritage Foundation i bivši američki zvaničnik založio za formiranje trećeg entiteta u BiH. Isti stav profesor Sadiković ima i kada je u pitanju djelovanje zastupnice u Evropskom parlamentu Željane Zovko.

Jedna od poruka s konferencije je da je uzrok krize u BiH i nefunkcionalnosti njenih institucija navodni pokušaj unitarizacije BIH i izgradnje države na principu “jedan čovjek – jedan glas”.

- To je potpuna besmislica. To je lažna tvrdnja. Uzrok destabilizacije BiH je dominacija etno-nacionalnog koncepta u organizaciji države, potpuna organizacija tog koncepta u izbornom procesu i to je sistem koji antagonizira međuetničke odnose i onemogućava izgradnju funkcionalne države na demokratskim principima, na kojima su izgrađene sve evropske države, uključujući i one koji su multietničke, kao što su Švicarska ili Belgija, na koje se ta politika često poziva – kaže Sadiković.

Ocjenjuje da se HDZ već nekoliko godina vraća političkom pristupu iz najgorih vremena, iz devedesetih godina prošlog stoljeća.

- Cjelokupna frustracija nije sam Željko Komšić, kao član Predsjedništva BIH i način njegovog izbora. To je samo alat za mobilizaciju biračkog tijela i za realizaciju agende postepenog stvaranja uslova za stvaranje trećeg entiteta. To je konačan cilj te politike. To bi išlo postpuno kroz izmjene Izbornog zakona, gdje bi se kroz izbornu etničku jedinicu definirao prostor zaokružen, ekskluzivno hrvatski. HDZ je očigledno frustriran činjenicom da je Herceg Bosna, kao paradržavna tvorevina, Vašingtonskim sporazumom demontirana. To su mi rekli mnogi zvaničnici HDZ-a. Da ih parafraziram – Srbi su zadržali RS, mi smo se morali odreći Herceg Bosne, to je izvor naše frustracije i mi mislimo da je to jedino rješenje za hrvatski narod u BIH. Hrvatsko pitanje u BiH zapravo ne postoji, kao što ne postoje ni bošnjačko, ni srpsko. Nacionalna pitanja ove države su riješena. Naša obaveza jeste da u integracijskom procesu u EU primijenimo osnovne demokratske standarde na kojima počivaju sve druge evropske države. A ti demokratski standardi, naglašavam, podrazumijevaju primarnost zaštite individualnih ljudskih prava, u odnosu na kolektivna prava, te izgradnju funkcionalnih državnih institucija. To su suštinski razlozi krize koju živimo, otpora integracijskim procesima i pokušajima reformi kroz zakonodavna tijela – ističe profesor Elmir Sadiković.