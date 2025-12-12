Kanalizacija potopila dio Zagrebačke: Stanari očajni, rješenja nema

Stanari zgrada u Zagrebačkoj ulici 63 i 65 obratili su se portalu „Avaza“ zbog, višenedeljnog problema s kanalizacijom koja se izlijeva na ulicu i širi se prema trolejbuskoj stanici.

Kako navode, situacija traje više od mjesec i po dana, a uprkos brojnim prijavama nadležnima, problem se nije rješio.

– Svi smo se stanari digli, više zaista ne znamo šta da radimo. Ovo traje već duži period, stalno upozoravamo, nešto malo pročiste i tu se sve završi – kažu stanari.

Dodaju da se iz ulice širi užasan smrad fekalija, a crna otpadna voda stigla je sve do trolejbuske stanice.

– Od smrada se više ne može živjeti. Ovdje žive djeca, ali i onkološki pacijenti. Ovo je postala ozbiljna zdravstvena prijetnja – upozoravaju.