Kanalizacija potopila dio Zagrebačke: Stanari očajni, rješenja nema

Stanari zgrada u Zagrebačkoj ulici 63 i 65 obratili su se portalu „Avaza“ zbog, višenedeljnog problema s kanalizacijom koja se izlijeva na ulicu i širi se prema trolejbuskoj stanici.
Kako navode, situacija traje više od mjesec i po dana, a uprkos brojnim prijavama nadležnima, problem se nije rješio.
– Svi smo se stanari digli, više zaista ne znamo šta da radimo. Ovo traje već duži period, stalno upozoravamo, nešto malo pročiste i tu se sve završi – kažu stanari.
Dodaju da se iz ulice širi užasan smrad fekalija, a crna otpadna voda stigla je sve do trolejbuske stanice.
– Od smrada se više ne može živjeti. Ovdje žive djeca, ali i onkološki pacijenti. Ovo je postala ozbiljna zdravstvena prijetnja – upozoravaju.
Prema njihovim riječima, na teren su izlazile općinske i kantonalne inspekcije, a jedna od ekipa navodno je utvrdila da postoji „mrtvi čvor“ u kanalizacionoj mreži, te da je problem moguće povezan s instalacijama restorana koji se nalazi iznad zgrada.
– Jedni kažu da je problem poslovnog prostora, poslovni prostor kaže da je problem ViK-a. Svi se ograđuju, a mi više ne znamo šta da radimo – tvrde stanari.
Kako dodaju, kantonalna inspekcija je jučer, prema riječima predstavnika kućnog savjeta, izdala nalog da se kvar hitno sanira.
– Ovo je zaraza, ljudi će se razboljeti. Mi više nemamo kome da se obratimo – poručuju.
Stanari tvrde i da restoran „Barrique“ odbija bilo kakvu odgovornost, dok problem i dalje ostaje neriješen.