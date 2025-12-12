Čović iz Zagreba poručio: "Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH, bolje da zašutim na izjave Konakovića"

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, poručio je da aktuelna politička kriza u BiH nije najveća od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ove stavove iznio je na konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonu. - Vratio bih vas 25 godina unazad da vidite šta je prava kriza - rekao je Čović, podsjećajući da je tadašnji visoki predstavnik donio stotine odluka kada je "140 hrvatskih predstavnika sankcionisano".

Reagovao je i na izjavu državnog ministra Elmedina Konakovića, koji je naveo da se u BiH ne može bez međunarodnih institucija. - Bolje da zašutim na izjave Konakovića - rekao je Čović, navodeći da Konaković vjerovatno nije tako mislio. Čović se prisjetio i slučaja Hercegovačke banke, upitavši je li iko odgovarao za taj proces nakon 25 godina. Naglasio je da je tada "uništen sistem", ali da su ga "nekako preživjeli". - Jedan dio vas zna da smo imali pisane dokumente da se gospodarska moć Hrvata mora spustiti zbog druga dva naroda i to se radilo svim sredstvima - rekao je Čović. "Napad" na Plenkovića Govorio je i o svojoj profesionalnoj prošlosti, navodeći kako je "svojom nesrećom" ušao u politiku. - Moramo biti svjesni da gospodarstvo nema šanse u ovim prilikama. Jučer ste imali demonstraciju nemoći, da investirate milione i neko dođe i kaže ne možete - rekao je, misleći na neotvaranje graničnog prijelaza Gradiška.

Istakao je i da je "napadnut" hrvatski premijer Andrej Plenković, iako, kako kaže, nije prekršio nijedan zakon ulaskom u BiH preko prijelaza koji još nije otvoren. Osvrnuo se i na ustroj FBiH te podsjetio da su prije dvadesetak godina razgovarali s Bakirom Izetbegovićem o formiranju dva "mega kantona", hrvatskog i bošnjačkog, ali da je, kako tvrdi, reakcija bila negativna. Ključna poruka Jedna od njegovih ključnih poruka bila je da ured visokog predstavnika treba hitno zatvoriti, uz obrazloženje da nije riješeno pitanje državne imovine. Govoreći o Južnoj interkonekciji, rekao je da je zakon usvojen preglasavanjem te da je cilj "izbaciti Bh. gas iz projekta i dati koncesiju američkoj kompaniji".