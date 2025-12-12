Cvijanović: "Moramo ući u fazu koja se zove vraćanje sebi, to znači ukidanje bonskih ovlaštenja"



Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović poručila je na konferenciji u Zagrebu "30 godina Dejtona: Traženje lokalnih rješenja" da Bosna i Hercegovina mora ući u novu fazu političkog djelovanja. Ocijenila je da je neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u zemlji bilo više optimizma nego danas, jer se, kako tvrdi, u praksi ne poštuje ono što piše u ustavu.

- Država se pravila onako kako je neko zamislio – da je država normalnija ako ima više nadležnosti - rekla je Cvijanović. Kao model koji bi Bosna i Hercegovina trebala razmotriti, navela je Belgiju, ističući da su se belgijski zvaničnici prije sjednica Vijeća Evropske unije međusobno usaglašavali, a onda jedinstveno nastupali pred EU. - Zašto je problem u Bosni i Hercegovini sjesti i odraziti svoje specifičnosti? Zato što Belgija nije imala strani intervencionizam kakav mi imamo, što je apsolutno neprihvatljivo - kazala je. Naglasila je da u Dejtonu nije zamišljeno da postoji stranac koji donosi zakone. - Bosna i Hercegovina je bila i ostala jedan eksperiment. Ne piše da je visoki predstavnik zakonodavac. Rezultat toga je da imamo more zakona koji nemaju parlamentarnu potvrdu. Važna stvar koju treba riješiti nakon 30 godina jeste da je u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine troje stranih sudija koji se svrstavaju s dvoje sudija jedne nacionalnosti i preglasavaju druge. Taj sud nije zaštitnik ustava, već kreator novih ustavnih rješenja - ocijenila je.