Nastavak suđenja Šerifu Patkoviću: Svjedok opisao pucnjavu u Dusini

Na suđenju za zločin u Dusini kod Zenice, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako su pripadnici Sedme muslimanske brigade Armije BiH pucali u zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koji je pokušao pobjeći niz padinu.

Džemal Hercegovac, nekadašnji pripadnik Sedme muslimanske brigade, svjedok je da je komandant Drugog bataljona bio Šerif Patković i da je njegov komandant bio izvjesni “Čamdžić”.

Rezervni sastav, kojem je pripadao svjedok, 26. januara 1993. kretao se u Dusini kada su vidjeli čovjeka s motorolom koji je pregovarao s pripadnicima HVO-a, te je postignut dogovor da siđu s brda i odlože oružje, što su mirno učinili, osim jednog.

- Imao je pancir i zavlačio je ruku u džep, što je bilo indikativno da ima nešto u džepu - kazao je svjedok.

Pojasnio je da su ga komandanti upozoravali, te je bacio pancir, u kojem je svjedok našao dvije ručne bombe, prenosi Detektor.

- Pokušao je da bježi, što je, po meni, kardinalna greška. Ne bi mu se dogodilo ništa, kao što se nije dogodilo ni ostalima. Kada je napravio 20-ak koraka, pripadnici iz moje brigade su zapucali na njega i on je pao - rekao je svjedok.

Pripadnik HVO-a je, prema riječima svjedoka, bio ranjen i preminuo je, a saznao je da je to bio zapovjednik lokalne jedinice Zvonko Rajić.

Ostalim pripadnicima HVO-a, prema riječima svjedoka, ruke su vezane, te su krenuli da ih predaju nadležnim organima u Lašvu.

- Na tom području Šerif Patković se pojavio kad se sve završilo i dao je uputu da se sprovedu ratni zarobljenici, i mi smo se ponašali po svim pravilima. Jedan je čak imao i zlatni lanac, niko mu ga nije skinuo - kazao je Hercegovac.

Tužiteljica Sanja Jukić je predočila zapisnik o saslušanju svjedoka, dat Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) 7. aprila 2022. godine, u kojem je svjedok izjavio da su zarobljenici išli u koloni kada je prišao Patković, da su pripadnici HVO-a spustili ranjenog, te da je započela rasprava i da je siguran da je “ranjenog ubio Patković”.

- U jednom momentu vidio sam kada komandant Šerif Patković sa svojim automatskim pištoljem puca u glavu ranjenog… jedan metak je zahvatio ranjenika Sedme muslimanske brigade - pročitala je tužiteljica iz iskaza.

Svjedok je rekao da je u SIPA-i davao prvi put izjavu, da mu je to bila trauma i stres, te da su mu pitanja šablonski postavljena po nekoliko puta, što se dešavalo i ostalim svjedocima.

Na upit predsjedavajuće Sudskog vijeća Željke Marenić kako to zna, te da li je pričao s drugim svjedocima, odgovorio je samo da zna i da je pripadnicima SIPA-e kazao da ono što piše u zapisniku neće reći na Sudu.

Patković je, u svojstvu komandanta Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije BiH, optužen da je - nakon što je Armija BiH 26. januara 1993. zauzela selo Dusina - ubio lokalnog komandanta Hrvatskog vijeća obrane, koji je ležao ranjen na zemlji.

Advokatici Lejli Terzimehić svjedok je potvrdio da je u istrazi ispitivan u vezi s drugim akcijama, te da je “malo pitan o jednoj, malo o drugoj” i da je dolazio poslije kod tužiteljice, koja mu je predočila SIPA-in zapisnik i kazala da ponovi sve što u njemu piše.

Terzimehić je prigovorila na zakonitost zapisnika iz SIPA-e zbog narativa.

Hercegovac je na početku svjedočenja izvadio papir u sudnici i rekao da je to njegov podsjetnik, a Sudsko vijeće ga je upozorilo da to ne može imati kod sebe. Kasnije je ponovio da mu je papir služio kao podsjetnik za hronologiju događaja.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. decembar.