Banja Luka se guši u smogu, indeks kvalitete zraka čak 191

Kvalitet zraka u Banjoj Luci večeras je ocijenjen kao nezdrav, a prema mjerenjima u 23 sata, indeks kvaliteta zraka (AQI) iznosio je 191, što spada u kategoriju "nezdrav".

Glavni zagađivač su fine čestice PM2.5, čija je koncentracija izmjerena na 112,7 mikrograma po kubnom metru, što je čak 22,5 puta više od godišnje preporučene vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije.

Uslovi na terenu dodatno pogoršavaju stanje jer temperatura zraka iznosi oko 1 stepen Celzijusa, vjetar je gotovo potpuno odsutan, dok je vlažnost zraka dostigla 100 posto, što pogoduje zadržavanju zagađujućih čestica pri tlu.

Prognoze za naredne sate pokazuju postepeno, ali sporo poboljšanje kvaliteta zraka tokom noći i jutra, no vrijednosti AQI-ja i dalje će ostati u rasponu koji se smatra nezdravim ili lošim za osjetljive kategorije stanovništva.

Zdravstvene preporuke u ovakvim uslovima uključuju izbjegavanje boravka i fizičke aktivnosti na otvorenom, zatvaranje prozora kako bi se spriječio ulazak zagađenog zraka u zatvorene prostore, kao i korištenje zaštitnih maski prilikom boravka vani.

Stručnjaci posebno upozoravaju hronične bolesnike, starije osobe i djecu da ograniče izlaganje zagađenom zraku dok se stanje ne popravi.