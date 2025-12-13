U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Penzije veće za 17 posto

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Penzije veće za 17 posto.

Premijer FBiH Nermin Nikšić govorio je za "Avaz" nakon što je Vlada FBIH postigla saglasnost da penzije u narednoj godini porastu za 17 posto.

- Ovo je realizacija obećanja koje Vlada prema toj kategoriji ima. Kroz naredna usklađivanja ići ćemo da to pomaknemo na nivo koji bi zaštitio dostojanstvo penzionera koji su ugradili sebe u ovo društvo, kazao je premijer za "Avaz".

Ovog vikenda igraju se utakmice posljednjeg kola u jesenjem dijelu sezone WWin lige BiH. Velež je druga ekipa otkako je tim preuzeo Rahimić.

Muškarac bludničio nad maloljetnom djevojčicom. Institucije ragovale tek nakon tri godine, poslije žalbe oca.

U “Avazovom” dosjeu otkrivamo kako u praksi funkcionišu nove izborne tehnologije – i zašto upravo njihova efikasnost izaziva pokušaje sabotaže skenera i biometrije.

Odgovarajući Klubu zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provela je usmjereni inspekcijski nadzor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića.

U Feljtonu 6, u dvobroju broju “Dnevnog avaza” objavljujemo sve detalje o tome kako u više od 10 predmeta Evidencija o ispitu nema upisan datum, u više slučajeva indeks je jedini izvor s drugačijim datumom.

Građani se zadužavaju da bi preživjeli. Godišnji rast kredita stanovništva iznosi 1,48 milijardi KM.

Nakon upozorenja prvog čovjeka NATO-a da se Evropa sprema za rat za "Avaz" je govorio politički analitičar i bivši diplomata Fuad Điđić. Ističe da će Balkan i BiH dijeliti sudbinu Evrope.

Čitajte i o historijskom uspjehu robotičara iz Travnika u Šangaju.

Premijer FBiH zaprimio prijavu za mito u policiji HNK. Tužilaštvo formiralo predmet nakon Nikšićeve izjave.

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