Stigle upotrebne dozvole za dvije dionice autoputa između Zenice i Žepča, uskoro će biti puštene u promet

Kako saznaje portal "Avaza", Autocestama FBiH stigla je jučer upotrebna dozvola za dionicu autoputa Vranduk-Nemila, koja će se vezati na već postojeći autoput, odnosno dionicu Zenica Jug-Zenica Sjever.
Također, stigla je upotrebna dozvola i za dionicu Poprikuše-Nemila, dionicu koja će sadržati tunel Bosna, dug 3,6 kilometara.
Vlada FBiH bi u utorak trebala dati saglasnost da Autoceste FBiH mogu odobriti da ih građani mogu koristi bez naplate. Očekuje se da bi one vrlo brzo mogle biti puštene u promet, saznaje portal "Avaza".
Ova veza će omogućiti da se izbjegne složena i preopterećena magistralna cesta, a trasa će osigurati bržu i skraćenu vožnju te veću sigurnost.
Dužina ove dvije dionice ukupno je 11 kilometara.