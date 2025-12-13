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"AVAZ" SAZNAJE

Stigle upotrebne dozvole za dvije dionice autoputa između Zenice i Žepča, uskoro će biti puštene u promet

Dužina ove dvije dionice ukupno je 11 kilometara

Radovi na dionici. Autoceste FBiH

Piše: Sedin Spahic

13.12.2025

Kako saznaje portal "Avaza", Autocestama FBiH stigla je jučer upotrebna dozvola za dionicu autoputa Vranduk-Nemila, koja će se vezati na već postojeći autoput, odnosno dionicu Zenica Jug-Zenica Sjever.

Također, stigla je upotrebna dozvola i za dionicu Poprikuše-Nemila, dionicu koja će sadržati tunel Bosna, dug 3,6 kilometara.

Vlada FBiH bi u utorak trebala dati saglasnost da Autoceste FBiH mogu odobriti da ih građani mogu koristi bez naplate. Očekuje se da bi one vrlo brzo mogle biti puštene u promet, saznaje portal "Avaza".

Ova veza će omogućiti da se izbjegne složena i preopterećena magistralna cesta, a trasa će osigurati bržu i skraćenu vožnju te veću sigurnost.

Dužina ove dvije dionice ukupno je 11 kilometara.

# AUTOPUT
# AUTOCESTE FBIH
# VLADA FBIH
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