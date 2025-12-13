Stigle upotrebne dozvole za dvije dionice autoputa između Zenice i Žepča, uskoro će biti puštene u promet

Kako saznaje portal "Avaza", Autocestama FBiH stigla je jučer upotrebna dozvola za dionicu autoputa Vranduk-Nemila, koja će se vezati na već postojeći autoput, odnosno dionicu Zenica Jug-Zenica Sjever.

Također, stigla je upotrebna dozvola i za dionicu Poprikuše-Nemila, dionicu koja će sadržati tunel Bosna, dug 3,6 kilometara.