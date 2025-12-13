Novi Prijedlog zakona: Hoće li doći do zabrane pušenja u zatvorenim prostorima u RS?

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a kojim se predviđa, između ostalog, zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, naći će se pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske 16. decembra. I trebalo bi to da bude jedan od najvažnijih pomaka, u smislu zaštite javnog zdravlja, naglasio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a. - Ugostitelji su shvatili ozbiljnost zakona i podržali ga, što samo pokazuje svijest da je zdravlje važnije od svega. 400 do 600 miliona KM godišnji su troškovi za liječenje osoba koje puše i koje su oboljele. Mi treba da u sistemu pronađemo tolika sredstva, koja zaista nisu mala. Tri četvrtine stanovništva podržava ovaj zakon koji je u pripremi - istakao je Šeranić.

Dragan Gligorić i Alen Šeranić . RTRS Dragan Gligorić i Alen Šeranić . RTRS

Stav struke jeste da nije zdrava ni elektronska cigareta. - To jeste dostupan i legalan proizvod, ali nije zdrav, jer da jeste, prodavao bi se u apotekama. Oko 11 posto izdvajaju pušači za cigarete kada se uzme prosječna plata u Srpskoj, što zaista nije malo - dodao je Šeranić. Ako zakon prođe proceduru, počet će se primjenjivati od 1. avgusta 2026. godine.