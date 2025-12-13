Dolazi li do novih cijena struje: Od početka 2026. godine počinje primjena evropskih taksi

Za Bosanskohercegovački komitet elektroenergetičara (CIGRE) ključni događaji u 2026. godini uključuju unapređenje fleksibilnosti elektroenergetskog sistema kroz primjenu prosumjera i skladištenje energije, učešće na zasjedanju Međunarodne CIGRE u Parizu 2026., za koje je pripremljeno deset naučnih referata, te organizaciju petog savjetovanja distributera električne energije CIRED.

Rezultati aktivnosti

Predsjednik asocijacije, Zijad Bajramović, najavio je ovo povodom sjednice Upravnog odbora CIGRE BiH u Sarajevu. Na sjednici će, kako je rečeno Feni, biti pregledani rezultati aktivnosti tokom tekuće godine, uz poseban fokus na tehnička, organizaciona i ekonomska pitanja koja će ostati aktuelna i u narednoj godini.

Bajramović je posebno istakao neizbježnost povećanja cijena mrežarine, te najavio postepeni početak procesa usklađivanja cijena električne energije na tržišnoj osnovi, uz istovremenu zaštitu ugroženih kupaca.

- Od početka 2026. godine počinje primjena evropskih taksi na emisije CO₂ (CBAM), koje će u potpunosti obuhvatiti naš izvoz električne energije. Dodatni problem koji stvara CBAM je što onemogućava izvoz i trgovinu električne energije iz obnovljivih izvora, te je neophodno da BiH postane članica u evropskoj asocijaciji izdavatelja garancija porijekla - kazao je Bajramović.

Dodao je da se Bosna i Hercegovina obavezala na uspostavljanje berze električne energije i sistema za trgovanje emisijama, koji će biti pandan evropskom ETS-u. Usvajanje Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije predstavljat će važan korak ka evropskim integracijama i modernizaciji domaćeg tržišta, ali i preduvjet da električna energija do 2030. godine bude izuzeta od CBAM oporezivanja.

Bosanskohercvegovački komitet CIGRE smatra da je potrebno harmonizirati razvojne planove elektroenergetskog sektora zemalja u okruženju u pogledu mrežne integracije, tržišne sinhronizacije, planiranih tehnoloških rješenja i miksova proizvodnog portfolija.

Tokovi energije

Tehnološki izbori pojedinih zemalja (npr. u pogledu udjela obnovljivih izvora, skladištenja energije ili fleksibilnih kapaciteta) direktno utječu na regionalne tokove energije i mogućnosti prekogranične razmjene, te ih je potrebno uzeti u obzir u nacionalnom planiranju. Prekogranična saradnja jedan je od ključnih aspekata za sigurnost snabdijevanja i dekarbonizaciju i CIGRE će na tome insistirati.

Sprečavanja incidenata u elektroenergetskom sistemu uvršteno je u prioritetne aktivnosti ove strukovne organizacije. Prema riječima predsjednika CIGRE BiH potrebno je dosljedno raditi na primjeni važeće regulative kako na strani operatora sistema, tako i na strani korisnika mreže.

- Analize velikih incidenata se rade prvenstveno zbog sprečavanja sličnih incidenata u budućnosti, a ne radi traženja krivca za incident. Potrebno je implementirati preporuke proizašle iz analiza većih incidenata jer na taj način činimo sve što je moguće da bi sigurnost pogona bila očuvana - zaključio je Zijad Bajramović, predsjednik elektroenergetičara u BiH.