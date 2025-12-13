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OGLASILO SE UDRUŽENJE

Preminula Lutvija, majka generala Mustafe Hajrulahovića – Talijana: "Sjećanje na njen plemeniti lik uvijek će u nama buditi sjetu"

Učestvovala je u velikom broju naših aktivnosti i u poznim godinama, dok joj je zdravlje dozvoljavalo, navode

Lutvija, majka generala. Screenshot / YouTube

A. O.

13.12.2025

Udruženje generala Bosne i Hercegovine danas je saopćilo da je preminula Lutvija Hajrulahović, majka generala Mustafe Hajrulahovića – Talijana.

- Sa pijetetom i tugom smo primili vijest da je preminula LutvijaHajrulahović, majka našega saborca i prijatelja rahmetli Mustafe Hajrulahovića – Talijana, generala Armije RBiH i prvog komandanta 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao članovi Udruženja generala Bosne i Hercegovine imali smo poseban odnos sa gospođom Lutvijom, ili Majkom kako smo je zvali, jer je bila primjer plemenite bosanskohercegovačke majke koja se dostojanstveno i hrabro nosila sa gubitkom, najtežim za svaku majku. Kroz nju smo gledali sve naše majke koje su u temelje Bosne i Hercegovine ugradili ono najdraže, živote svojih najmilijih kćeri i sinova. Učestvovala je u velikom broju naših aktivnosti i u poznim godinama, dok joj je zdravlje dozvoljavalo. Sjećanje na njen plemeniti lik uvijek će u nama buditi sjetu.

Lutvija (Ališić) Hajrulahović, rođena je 14.04.1930. godine u Banjoj Luci, preminula 09.12.2025. godine u Hamburgu (SR Njemačka) gdje će biti obavljena dženaza i ukop – navodi se u saopćenju.

# MUSTAFA HAJRULAHOVIĆ TALIJAN
# LUTVIJA HAJRULAHOVIĆ
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