Preminula Lutvija, majka generala Mustafe Hajrulahovića – Talijana: "Sjećanje na njen plemeniti lik uvijek će u nama buditi sjetu"

Udruženje generala Bosne i Hercegovine danas je saopćilo da je preminula Lutvija Hajrulahović, majka generala Mustafe Hajrulahovića – Talijana.

- Sa pijetetom i tugom smo primili vijest da je preminula LutvijaHajrulahović, majka našega saborca i prijatelja rahmetli Mustafe Hajrulahovića – Talijana, generala Armije RBiH i prvog komandanta 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao članovi Udruženja generala Bosne i Hercegovine imali smo poseban odnos sa gospođom Lutvijom, ili Majkom kako smo je zvali, jer je bila primjer plemenite bosanskohercegovačke majke koja se dostojanstveno i hrabro nosila sa gubitkom, najtežim za svaku majku. Kroz nju smo gledali sve naše majke koje su u temelje Bosne i Hercegovine ugradili ono najdraže, živote svojih najmilijih kćeri i sinova. Učestvovala je u velikom broju naših aktivnosti i u poznim godinama, dok joj je zdravlje dozvoljavalo. Sjećanje na njen plemeniti lik uvijek će u nama buditi sjetu.