Član UO Saveza udruženja penzionera u FBiH Suljo Bekan za "Avaz": Ne vjerujem nikome do 5. februara, dok ne vidim ček

Vlada FBiH najavila je značajan rast penzija u 2026. godini, najprije za 11,6 posto od početka godine, a potom i dodatnih 5,4 posto od jula.

Na taj način najniža penzija u FBIH, umjesto sadašnjih 599,28, porast će na 701,11 KM. Izmjene Zakona o PIO, koje bi to omogućile, trebale bi biti usvojene na sjednici Vlade FBiH iduće sedmice, a potom i na januarskim sjednicama oba doma Parlamenta FBiH.

- To je ono što je dogovoreno s Vladom i Savez je pristao na to u toku pregovora. Hoće li biti, šta će biti, to ćemo vidjeti. Zbunjuje me što to ranije ne ide u parlamentarnu proceduru, ali eto kažu da će ići po skraćenom postupku. Uglavnom, ništa ne treba vjerovati dok ne bude gotovo. Ja lično ne vjerujem nikome do 5. februara, dok ne vidim ček – kaže član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera u FBiH i predsjednik Udruženja penzionera Goražde, Suljo Bekan.

Reakcije je izazvala najava linearnog povećanja penzija, pa bi po sadašnjem zakonu 5. februara iduće godine korisnici najnižih penzija trebali dobiti penzije uvećane za 69,48, zagarantirana penzija raste za 82,96 KM, dok bi penzionerima s maksimalnim penzijama, koji trenutno primaju 2.996,4 KM, trebalo biti isplaćeno 3.343,98 ili 347,58 KM više.

- Ako ne promijene zakon, povećanja će uvijek ići linearno, u istom procentu i onima sa 600, i onima s 3.500 KM. Davno sam predlagao da ide neka diferencirana stopa, ali svak’ gleda – ne diraj mi penziju. To bi bilo najpoštenije, jer ovako neko dobije povećanje od 100, neko 500 i pri svakom povećanju će se stvarati sve veća razlika – ističe Bekan.