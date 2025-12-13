Prof. dr. sc. Ajanović i prof. dr. sc. Tosum Posković na Božićnom kongresu povodom 30 godina Hrvatske komore dentalne medicine

Tradicionalni Božićni kongres Hrvatske komore dentalne medicine ove je godine održan u posebno svečanom okruženju povodom obilježavanja 30. godišnjice osnivanja Komore.

Strukovne komore

Uvodno predavanje na kongresu održao je prof. dr. sc. Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA), istaknuvši važnost uloge strukovnih komora u očuvanju profesionalnih standarda i kontinuiranom razvoju dentalne medicine.

- Trideset godina postojanja Hrvatske komore dentalne medicine svjedoči o njenoj institucionalnoj zrelosti, ali i o trajnoj posvećenosti kvaliteti, etici i zaštiti profesije. Ovakvi skupovi predstavljaju most između nauke, struke i međunarodne saradnje - istaknuo je prof. dr. sc. Ajanović u svom obraćanju.

U predkongresnom dijelu programa predavanje je održala i prof. dr. sc. Selma Tosum Posković, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UNSA), naglašavajući značaj integracije akademskog znanja i kliničke prakse u savremenom zdravstvenom sistemu.

- Snažna povezanost univerzitetskih kliničkih centara, fakulteta i strukovnih organizacija ključna je za unapređenje zdravstvene zaštite i obrazovanja budućih generacija doktora dentalne medicine - poručila je prof. dr. sc. Tosum Posković.

Međunarodni gosti

Kongres je okupio 2.150 registriranih učesnika, kao i brojne ugledne domaće i međunarodne goste, među kojima su bili predsjedavajući Svjetske dentalne federacije (FDI), predstavnici evropskih dentalnih komora te čelnici regionalnih komora. Njihovo prisustvo dodatno je potvrdilo međunarodni ugled Hrvatske komore dentalne medicine i njen značaj unutar evropskih i svjetskih profesionalnih okvira ali i cjenjenkst naših predstavnika.

Poseban doprinos skupu dalo je i aktivno učešće Stomatološkog fakulteta i Stomatoloskog kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, čime je još jednom potvrđena važnost regionalne akademske saradnje. Božićni kongres, uz bogat znanstveno-stručni program, bio je i prilika za osvrt na tri decenije uspješnog rada Hrvatske komore dentalne medicine te za definiranje strateških smjernica njenog budućeg razvoja.