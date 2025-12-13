Predstavnici FMUP-a na obilježavanju godišnjice bitke oslobađanja teritorije Gojčinove ravni i Proskoka

Hodžić i Gazić polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe na spomen obilježju na Bijelim vodama odali su počast poginulim borcima i šehidima Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“.

Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Elvedina Hodžić i Fadil Gazić, danas su uime federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka prisustvovali obilježavanju godišnjice bitke oslobađanja teritorije Gojčinove ravni i Proskoka.

Pored predstavnika Ministarstva obilježavanju koje je organizovalo Udruženje veterana Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“, prisustvovali su njegovi članovi, porodice poginulih te prijatelji Udruženja.

U borbama za oslobađanje teritorije općine Trnovo živote su položili Antonio Badrov, Edin Duhović, Saša Petrović, Senad Džaferović, Ibrahim Ganić, Hazim Katkić, Suhbija Pribišić i Avdo Šabanović, koji su posthumni nosioci najvećeg ratnog priznanja "Zlatna policijska značka".