Predstavnici FMUP-a na obilježavanju godišnjice bitke oslobađanja teritorije Gojčinove ravni i Proskoka

Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Elvedina Hodžić i Fadil Gazić, danas su uime federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka prisustvovali obilježavanju godišnjice bitke oslobađanja teritorije Gojčinove ravni i Proskoka.
Hodžić i Gazić polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe na spomen obilježju na Bijelim vodama odali su počast poginulim borcima i šehidima Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“.
Pored predstavnika Ministarstva obilježavanju koje je organizovalo Udruženje veterana Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“, prisustvovali su njegovi članovi, porodice poginulih te prijatelji Udruženja.
U borbama za oslobađanje teritorije općine Trnovo živote su položili Antonio Badrov, Edin Duhović, Saša Petrović, Senad Džaferović, Ibrahim Ganić, Hazim Katkić, Suhbija Pribišić i Avdo Šabanović, koji su posthumni nosioci najvećeg ratnog priznanja "Zlatna policijska značka".