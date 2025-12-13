U Goraždu obilježen spomendan Drinskih mučenica: Časne sestre, žrtve četničkih zločina, primjer i inspiracija vjernicima

- Ova crkva i ovo mjesto za našu crkvu je jako važno. Drinske mučenice pokazuju da svjedočanstvo svetosti svaki čovjek u trenutku i mjestu u kojem živi posvjedočiti. Njima zahvaljujem za svjedočanstvo vjere, za izbor očuvanja dostojanstva života, nego da pristanu da u životu nema ništa od vrednote. Kao redovnici izabrali smo živjeti u čistoći tijela i taj njihov izbor pokazuje snažan i bitan primjer koliko je važno držati do svoje riječi – kazao je Dadić.

Svetom misom u crkvi koja nosi njihovo ime i polaganjem cvijeća pred spomenikom na obali Drine, na mjestu njihovog stradanja, u Goraždu je obilježen spomendan Drinskih mučenica. Pet časnih sestara, članice reda Kćeri Božije ljubavi, žrtve su četničkih zločina u Drugom svjetskom ratu. Misu je predvodio provincijal Bosne Srebrene, fra Zdravko Dadić.

Monsinjor Ivo Tomašević, župnik katedrale Srca Isusova u Sarajevu, nekada je radio kao župnik u Goraždu i kaže da se radovao svakom dolasku u ovaj grad.

- Goražde ima posebno mjesto u mome srcu. Ova mala katolička zajednica, ali i svi Goraždani, proživjeli su teško vrijeme, slično kao i u Sarajevu, gdje sam i ja u ratnom vremenu živio, ali i mnogim dijelovima BiH. Drago mi je da mogu suslaviti svetu misu u ovoj novoj, lijepoj crkvi, blizu mjesta gdje su Drinske mučenice podnijele smrt i koja je simbol zajedničkog življenja i suživota i svjedočenja onoga što BiH u svojoj biti i treba biti. I što treba biti cijelo čovječanstvo, da živimo kao djeca Božja, podupirući jedni druge, izgrađujući jedni druge i svjedočeći ljubav i u najtežim vremenima rata, kao što su to činile i Drinske mučenice – kazao nam je monsinjor Ivo Tomašević, župnik katedrale Srca Isusova u Sarajevu.

Časne sestre Jula Ivanišević, Berchmana Leidenix, Krizina Bojanc, Antonija Fabjan i Bernadeta Banja službovale su u samostanu na Palama, a četnici Draže Mihailovića su ih u decembru 1941. zarobili i sproveli u Goražde. Najstarija među njima, sestra Berchmana, ubijena je nakon što je klonula tokom teškog puta po snijegu i hladnoći, dok su ostale zatočene u tadašnju kasarnu na obali Drine. Nakon što su pijani provalili u prostorije gdje su bile zatočene, kako bi sačuvale vlastitu čast, časne sestre skočile su kroz prozor s drugog sprata. Teško povrijeđene četnici su ih dokrajčili noževima i njihova tijela, u danima kada je sličnu sudbinu doživjelo oko 8.000 stanovnika ovog kraja, bacili u Drinu.

Zbog njihovog životnog puta, posvećenosti dobru i požrtvovanja u čuvanju vjere, dekretom pape 2011. godine proglašene su blaženima, nakon čega je Goražde postalo jedan od najvažnijih gradova za vjernike katolike iz cijelog svijeta.