Đajić na kongresu neurologa Srbije u Novom Sadu: U ovom gradu prije 24 godine odbranio svoju doktorsku disertaciju

Bivši direktor UKC-a RS i poslanik u NSRS Vlado Đajić obratio se na 21. kongresu Društva neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Ovom prilikom uputio je čestitke organizatoru kampanje i na odabiru tema i predavača.

Kako je poručio Đajić, ponosan je na komisiju.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo da kao učesnik i jedan od moderatora prisustvujem XXI Nacionalnom kongresu neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava u Novom Sadu. Kongres se održava od 11. do 14. u prosincu 2025. Okuplja domaće i strane stručnjake za razmjenu znanja, iskustva i poboljšanje neurološke prakse. Kao nastavak bogate tradicije dosadašnjih kongresa, ovaj skup predstavlja suvremenu platformu za raspravu o aktualnim naprecima u neurologiji i srodnim disciplinama, s posebnim naglaskom na nastavak edukacije, moderne dijagnostičke i terapijske pristupe, te jačanje profesionalne suradnje.

Zajedno sa koleginicom Vida Demartin i kolegom Rankom Raičević moderirao sam plenarnu sesiju "Neurologija na Zapadnom Balkanu", tokom koje smo sa stručnjacima iz oblasti neurologije razgovarali o najnovijoj reperfuzijskoj terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara, rijetkim uzrocima moždanog udara, napretku u lije Alzheimerove bolesti, bolesti motornih neurona, narkolepsije, kao i primjena telemedicine i umjetne inteligencije u neurologiji.

Stručnjaci i ljekari iz Republike Srpske nastavljaju da njeguju i jačaju saradnju sa našim kolegama iz Srbije i regiona, uvjereni da je razmjena znanja, iskustava i dobrih praksi najbolji način za unapređenje zdravstvenog sistema i osiguravanje kvalitetnije, savremenije i pristupačnije zdravstvene zaštite za naše pacijente.