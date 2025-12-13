Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZOV" DOSJE

Sabotaža generacijskog projekta u BiH i puta do transparentnog procesa glasanja: Zašto se ruše legitimni izbori

Žalbe ponuđača ne prestaju pristizati, a svaka žalba koja bi zaustavila postupak u konačnici bi mogla ugroziti i projekt u cjelini

Shema toka rada aplikacija i prijenosa podataka u vrijeme procesa glasanja s novom tehnologijom. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

13.12.2025

Sve su glasnije ocjene da projekt Centralne izborne komisije (CIK) BiH, čiji je cilj uvođenje novih tehnologija u izborni proces i organiziranje prvih transparentnih i poštenih izbora nakon rata u našoj zemlji, nailazi na snažne opstrukcije, pa i organiziranu sabotažu od pojedinih političkih subjekata.

Pravilnik i ljudstvo

Ovakav scenarij nagovijestila su glasna negodovanja još od dana predstavljanja projekta i dovođenje u sumnju opravdanosti nabavke novih tehnologija u BiH, iako se takvi uređaji već dugo i efikasno primjenjuju u zemljama okruženja.

Opstrukcije najvažnijeg projekta u poslijeratnoj BiH bile su evidentne kroz odbijanje Vijeća ministara BiH da osigura sredstva za nabavku uređaja, pa je to svojom odlukom 17. jula učinio Visoki predstavnik. Podsjetimo, Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je tada pronašao rješenje za plaćanje duga iz arbitražnog spora sa slovenskim “Viaductom”, a istovremeno naložio da nabavka specifičnih izbornih tehnologija bude finansirana sa 112,5 miliona KM iz dobiti Centralne banke BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi jedan od najvažnijih i najkompleksnijih projekata u savremenoj historiji izbornog sistema – uvođenje izbornih tehnologija koje će dugoročno oblikovati kvalitet demokratskih procesa u BiH.

Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak javne nabavke savremenih izbornih tehnologija s ciljem unapređenja integriteta i transparentnosti izbornog procesa. Ovim korakom CIK BiH je započela jednu od najznačajnijih modernizacija izbornog sistema, fokusiranu na uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Uvođenje novih tehnologija ima cilj osigurati brže, tačnije i pouzdanije izbore, te povećati povjerenje građana u izborni proces.

Tender vrijedan 88 miliona KM raspisan je polovinom novembra. Prema tenderskoj dokumentaciji, predmet nabavke je po 6.000 uređaja za biometrijsku identifikaciju i skenera za glasačke listiće, uz potrošni materijal i dodatnu opremu, softver i tehničku podršku, licence, specijalni papir…

Kao mogući rizik u implementaciji tenderskog procesa pojavljuju se potencijalni pokušaji privrednih subjekata da utječu na proces nabavke, nastojeći da se tenderski uslovi prilagode tehničkoj opremi koju imaju na raspolaganju, bez obzira na to da li ta oprema u potpunosti ispunjava propisane standarde.

Slabosti bh. sistema javnih nabavki od ranije su poznate, pa bi svaka žalba koja bi zaustavila postupak u konačnici mogla ugroziti i projekat u cjelini. Potvrdila je to i CIK BiH prije nekoliko dana, nakon što je žalbu jednog od žalitelja djelimično uvažila.

- CIK BiH je 26. novembra donijela rješenje kojim se žalba jednog žalitelja djelimično uvažava. Na navedeno rješenje, žalitelj je 3. decembra CIK-u BiH dostavio žalbu koja je, zajedno s izjašnjenjem Centralne izborne komisije BiH, dostavljena Uredu za razmatranje žalbi BiH. U skladu s članom 111. Zakona o javnim nabavkama u BiH, CIK BiH je podnijela i zahtjev za nastavak postupka javne nabavke do okončanja žalbenog postupka. Neusvajanjem navedenog zahtjeva za nastavak postupka, uz ispunjenje svih zakonskih uslova, može izazvati štetu na račun javnog interesa, jer se neosnovanim produžavanjem rokova usporava i otežava proces uvođenja izbornih tehnologija u BiH na Općim izborima 2026. godine – naveli su iz Centralne izborne komisije BiH.

S druge strane, uspješna tenderska procedura i nabavka opreme neće značiti ništa ako Vijeće ministara BiH konačno ne usvoji izmjene Izbornog zakona, ali i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIK-a BiH.

CIK BiH je to zatražila još u oktobru, upozorivši da su postojeći ljudski resursi skromni, pogotovo u IT odsjeku, te da je rad na svim neophodnim poslovima vezanim za uvođenje specifičnih tehnologija u izborni proces gotovo nemoguć.

Bez obrazloženja Vijeće ministara BiH ranije je odbilo dati saglasnost na pravilnik, ignorirajući zaključak Predstavničkog doma PS BiH od 11. septembra, kojim se Vijeće ministara BiH, zbog povećanog obima nadležnosti CIK-a BiH, u roku od 30 dana da saglasnost na ovaj dokument.

Zastupnici SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Safet Kešo, Šerif Špago, Amor Mašović, Midhat Čaušević, Denijal Tulumović i Edin Ramić u parlamentarnu proceduru uputili su prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

U obrazloženju su naveli da će se njegovim usvajanjem omogućiti uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH. Predloženim izmjenama propisuje se i novi način glasanja, izgled glasačkog listića, način brojanja, postupanje nakon zatvaranja biračkog mjesta, slučajevi kada Centralna izborna komisija BiH nalaže postupak ponovnog brojanja glasova i druga pitanja važna za primjenu elektronskog glasanja i zaštitu integriteta izbornog procesa.

Podrška institucija

Treba naglasiti da uvođenje izbornih tehnologija predstavlja reformski zahvat od dugoročnog značaja za BiH i zahtijeva odgovoran pristup svih političkih aktera.

Ovaj proces prevazilazi dnevne političke razlike i tiče se temeljnog interesa društva - sigurnog, transparentnog i pouzdanog izbornog sistema. Zato je važno da sve političke opcije pruže punu i operativnu, a ne samo deklarativnu podršku kroz jasno opredjeljenje za stabilno finansiranje, nesmetanu realizaciju tehničkih aktivnosti i poštivanje institucionalnih procedura koje prate ovaj generacijski projekt.

U kojoj mjeri će CIK moći uspješno prevazići rizike s kojima se već suočava, zavisit će i od toga hoće li imati potrebnu operativnu podršku relevantnih institucija i aktera.

Kako izgleda glasanje uz primjenu novih tehnologija

1. Provjera identiteta birača putem biometrijskog uređaja

Dolaskom na biračko mjesto, birač najprije pokazuje važeći identifikacioni dokument članu biračkog odbora. Nakon vizuelne provjere dokumenta, birač pristupa biometrijskom uređaju koji potvrđuje identitet putem otiska prsta.

Biometrijski uređaj koristi podatke iz baze IDEEA-e koji se, u skladu s propisanim procedurama, unaprijed učitavaju na uređaj. Na taj način se osigurava da svaka osoba može glasati samo jednom, čime se značajno smanjuje mogućnost zloupotreba.

2. Preuzimanje i popunjavanje glasačkog listića

Nakon uspješne identifikacije, birač dobija glasački listić na kojem označava svog izabranog kandidata ili politički subjekt. Proces glasanja ostaje u potpunosti tajan i odvija se kao i do sada.

3. Skeniranje i automatska obrada glasačkog listića

Popunjeni listić birač ubacuje u skener. Uređaj automatski digitalno registruje glas, evidentira listić i osigurava da je svaki obrađen u skladu s utvrđenim pravilima.

CIK je propisao da skeneri treba da posjeduju visok nivo preciznosti — prema tehničkoj dokumentaciji, tačnost iznosi minimalno 99,95 posto, čime se značajno smanjuje mogućnost grešaka u obradi glasova.

4. Slanje podataka prema CIK-u

Nakon zatvaranja biračkog mjesta, skener automatski generiše podatke o rezultatima za to biračko mjesto i šalje ih direktno u sjedište Centralne izborne komisije BiH.

Zahvaljujući automatizaciji i digitalnoj obradi, očekuje se da preliminarni rezultati budu dostupni već oko 19.15 sati, što predstavlja značajan napredak u odnosu na dosadašnju praksu ručnog brojanja i višesatnih kašnjenja.

Ključne prednosti uvođenja izbornih tehnologija u BiH

1. Smanjenje rizika od zloupotreba

Elektronska identifikacija birača i automatizovana provjera glasačkih listića značajno umanjuju mogućnost višestrukog glasanja, manipulacije biračkim spiskovima i drugih nepravilnosti.

2. Brža i preciznija obrada rezultata

Primjena digitalnih tehnologija omogućava transparentno i efikasno brojanje glasova, čime se smanjuje prostor za greške i ubrzava objava preliminarnih rezultata.

3. Veća transparentnost i povjerenje javnosti

Moderni tehnički sistemi stvaraju jasne i provjerljive tragove koji povećavaju povjerenje građana, političkih subjekata i međunarodnih posmatrača u legitimnost procesa.

4. Usklađivanje s evropskim standardima

Uvođenje izbornih tehnologija predstavlja važan korak ka harmonizaciji izbornog procesa BiH s praksama i preporukama Evropske unije, OSCE-a i drugih međunarodnih institucija.

5. Jačanje kapaciteta izborne administracije

Digitalni alati olakšavaju rad biračkih odbora, unapređuju evidenciju i smanjuju administrativno opterećenje, što osigurava profesionalniju provedbu izbora.

# CIK BIH
# BIH
# IZBORNE TEHNOLOGIJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.