Sabotaža generacijskog projekta u BiH i puta do transparentnog procesa glasanja: Zašto se ruše legitimni izbori

Sve su glasnije ocjene da projekt Centralne izborne komisije (CIK) BiH, čiji je cilj uvođenje novih tehnologija u izborni proces i organiziranje prvih transparentnih i poštenih izbora nakon rata u našoj zemlji, nailazi na snažne opstrukcije, pa i organiziranu sabotažu od pojedinih političkih subjekata.

Pravilnik i ljudstvo

Ovakav scenarij nagovijestila su glasna negodovanja još od dana predstavljanja projekta i dovođenje u sumnju opravdanosti nabavke novih tehnologija u BiH, iako se takvi uređaji već dugo i efikasno primjenjuju u zemljama okruženja.

Opstrukcije najvažnijeg projekta u poslijeratnoj BiH bile su evidentne kroz odbijanje Vijeća ministara BiH da osigura sredstva za nabavku uređaja, pa je to svojom odlukom 17. jula učinio Visoki predstavnik. Podsjetimo, Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je tada pronašao rješenje za plaćanje duga iz arbitražnog spora sa slovenskim “Viaductom”, a istovremeno naložio da nabavka specifičnih izbornih tehnologija bude finansirana sa 112,5 miliona KM iz dobiti Centralne banke BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi jedan od najvažnijih i najkompleksnijih projekata u savremenoj historiji izbornog sistema – uvođenje izbornih tehnologija koje će dugoročno oblikovati kvalitet demokratskih procesa u BiH.

Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak javne nabavke savremenih izbornih tehnologija s ciljem unapređenja integriteta i transparentnosti izbornog procesa. Ovim korakom CIK BiH je započela jednu od najznačajnijih modernizacija izbornog sistema, fokusiranu na uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Uvođenje novih tehnologija ima cilj osigurati brže, tačnije i pouzdanije izbore, te povećati povjerenje građana u izborni proces.

Tender vrijedan 88 miliona KM raspisan je polovinom novembra. Prema tenderskoj dokumentaciji, predmet nabavke je po 6.000 uređaja za biometrijsku identifikaciju i skenera za glasačke listiće, uz potrošni materijal i dodatnu opremu, softver i tehničku podršku, licence, specijalni papir…

Kao mogući rizik u implementaciji tenderskog procesa pojavljuju se potencijalni pokušaji privrednih subjekata da utječu na proces nabavke, nastojeći da se tenderski uslovi prilagode tehničkoj opremi koju imaju na raspolaganju, bez obzira na to da li ta oprema u potpunosti ispunjava propisane standarde.

Slabosti bh. sistema javnih nabavki od ranije su poznate, pa bi svaka žalba koja bi zaustavila postupak u konačnici mogla ugroziti i projekat u cjelini. Potvrdila je to i CIK BiH prije nekoliko dana, nakon što je žalbu jednog od žalitelja djelimično uvažila.

- CIK BiH je 26. novembra donijela rješenje kojim se žalba jednog žalitelja djelimično uvažava. Na navedeno rješenje, žalitelj je 3. decembra CIK-u BiH dostavio žalbu koja je, zajedno s izjašnjenjem Centralne izborne komisije BiH, dostavljena Uredu za razmatranje žalbi BiH. U skladu s članom 111. Zakona o javnim nabavkama u BiH, CIK BiH je podnijela i zahtjev za nastavak postupka javne nabavke do okončanja žalbenog postupka. Neusvajanjem navedenog zahtjeva za nastavak postupka, uz ispunjenje svih zakonskih uslova, može izazvati štetu na račun javnog interesa, jer se neosnovanim produžavanjem rokova usporava i otežava proces uvođenja izbornih tehnologija u BiH na Općim izborima 2026. godine – naveli su iz Centralne izborne komisije BiH.

S druge strane, uspješna tenderska procedura i nabavka opreme neće značiti ništa ako Vijeće ministara BiH konačno ne usvoji izmjene Izbornog zakona, ali i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIK-a BiH.

CIK BiH je to zatražila još u oktobru, upozorivši da su postojeći ljudski resursi skromni, pogotovo u IT odsjeku, te da je rad na svim neophodnim poslovima vezanim za uvođenje specifičnih tehnologija u izborni proces gotovo nemoguć.

Bez obrazloženja Vijeće ministara BiH ranije je odbilo dati saglasnost na pravilnik, ignorirajući zaključak Predstavničkog doma PS BiH od 11. septembra, kojim se Vijeće ministara BiH, zbog povećanog obima nadležnosti CIK-a BiH, u roku od 30 dana da saglasnost na ovaj dokument.

Zastupnici SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Safet Kešo, Šerif Špago, Amor Mašović, Midhat Čaušević, Denijal Tulumović i Edin Ramić u parlamentarnu proceduru uputili su prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.