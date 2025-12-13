Naser Orić za "Avaz" o fotografiji s Acom Lukasom: Dodikov savjetnik Okuka zloupotrijebio naše prijateljstvo

Naser Orić je za "Avaz" pojasnio okolnosti nastanka fotografije s pjevačem Acom Lukasom, otkrivajući da je riječ o zloupotrebi njegovog prijateljstva od strane savjetnika Milorada Dodika.

- I pored svega o čemu sam šutio i pokušao da izbjegnem, kažem pravu istinu, izgleda da me Dodik nije dobro shvatio pa nastavlja da satanizuje i proganja Acu Lukasa. Nisam znao zašto je njegovom savjetniku Okuki trebala slika pa sam im učinio jer su mi rekli da Mile želi da zeza Lukasa i Mirkovića.