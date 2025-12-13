Naser Orić za "Avaz" o fotografiji s Acom Lukasom: Dodikov savjetnik Okuka zloupotrijebio naše prijateljstvo

Naser Orić je za "Avaz" pojasnio okolnosti nastanka fotografije s pjevačem Acom Lukasom, otkrivajući da je riječ o zloupotrebi njegovog prijateljstva od strane savjetnika Milorada Dodika.
- I pored svega o čemu sam šutio i pokušao da izbjegnem, kažem pravu istinu, izgleda da me Dodik nije dobro shvatio pa nastavlja da satanizuje i proganja Acu Lukasa. Nisam znao zašto je njegovom savjetniku Okuki trebala slika pa sam im učinio jer su mi rekli da Mile želi da zeza Lukasa i Mirkovića.
Žao mi je sada što sam ljude uopšte doveo u ovu poziciju. Okuka je očito zloupotrijebio naše prijateljstvo. Ispalo je da sam nenamjerno za račun Dodika namjestio Lukasa da bi ga Dodik napao, jer bi time pokrio svoje loše rezultate i probao da popravi svoj rejting u Republici Srpskoj.
Ja volim Acine pjesme i prišao sam mu da sjednem i da se slikam sa njim, samo zbog toga što su me zamolili da to uradim jer je taj „PRAVAC“ znao da ćemo biti na istom rođendanu.
Moja poruka Aci je da ga svuda vole i poštuju, ali da se svojih treba da sačuva - poručio je Orić.